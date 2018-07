VÍDEO Un membre del CDR explica com ha estat agredit aquesta matinada per un grup d'ultres a Manresa

Momento en el que hoy por la noche un grupo de cuatro fascistas españoles, han agredido brutalmente a siete catalanes en Manresa -cinco de ellos trasladados a urgencias.



No s'aturaran fins que no hi hagi morts. Ningú ens protegeix. Defensem-nos, hòstia.#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/pf3dLYjnIV — Sergi Pinkman (@sergipinkman) 30 de juliol de 2018

En Jordi -un dels agredits per ultres aquesta nit a Manresa i que prefereix no dir el seu nom real- mostra ael seu ull encara amb el morat del cop de puny que va rebre aquesta matinada de Tony NM. Els fets van passar quan un grup de feixistes va agredir set independentistes que havien reposat l'estelada de la plaça Onze de Setembre de Manresa Toni NM és un ultra de Lledoners que ja va agredir a un altre independentista d'un cop de peu , als voltants de la presó d'aquesta mateixa localitat. Llavors va declarar davant la jutgessa que ell no havia colpejat ningú En Jordi explica l'agressió que han patit: "Mentre penjàvem l'estelada, un cotxe amb quatre ocupants es van dedicar a donar voltes a la plaça insultant-nos i mostrant una bandera espanyola", explica, "però van marxar". Un cop l'estelada tornava a ser al pal, i els membres del CDR ja s'havien dividit per tornar a casa i a la plaça només n'hi quedaven una dotzena, "van arribar els quatre individus a peu i davant nostre, sense dir res, van arrepenjar una escala al pal i van fer la intenció de pujar-hi".Els independentistes que es trobaven allà, els van recriminar l'acció, i en Raul Macià, un conegut ultra de la comarca del Bages, va baixar el tros que havia pujat "i es va llançar contra nosaltres". "En Raul Macià anava com boig, com si s'hagués pres alguna cosa, i va començar a repartir cops de puny i de peu a qui s'anava trobant", explica en Jordi. Darrere d'ell "van anar la resta, sobretot en Tony, que és qui em va colpejar a mi en l'ull".Els independentistes van controlar com van poder els agressors fins que va arribar la policia. "No entenc com diuen que presentaran denúncia , per part nostra no varen rebre cap cop, més enllà d'intentar apartar-los perquè no piquessin més".

