La Generalitat plantarà el govern espanyol al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimarts

Cap representant de la Generalitat assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per aquest dimarts a les 12.30h. Així li ho ha comunicat el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, per correu electrònic al ministeri d'Hisenda.De fet, el Govern tampoc va fer acte de presència al CPFF que hi va haver fa dues setmanes, en què el govern espanyol va plantejar l'augment de dues dècimes dels objectius de dèficit per al 2019 a les autonomies. El Govern argumenta que vol prioritzar la interlocució bilateral amb l'executiu espanyol i troba que no té sentit anar al CPFF perquè les autonomies no hi tenen vot.D'altra banda, el Govern vol prioritzar les comissions bilaterals Estat-Generalitat que es reactivaran aquest dimecres amb una primera reunió. Dins de l'ordre del dia s'inclourà, com a "consideracions de la Generalitat", parlar sobre la situació política a Catalunya i, en concret d'aspectes com drets i llibertats, i sobre vies de participació per decidir sobre el futur de Catalunya.De fet, el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, va condicionar la celebració de la reunió a incloure parlar de la situació dels presos i exiliats i també del dret a l'autodeterminació. Finalment, s'ha admès un punt recollint "consideracions de la Generalitat sobre la situació política a Catalunya", en concret, "en matèria de drets i llibertats" i "en relació amb les vies de participació democràtica dels ciutadans catalans en les decisions sobre el futur polític".

