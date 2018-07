Amnistia veu «positiu» el nou decret llei que garanteix l'atenció sanitària universal

Amnistia Internacional ha valorat positivament la modificació del Reial decret Llei de sanitat, que va aprovar divendres el Consell de Ministres i que publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de l'Estat, "ja que constitueix un avanç respecte de la legislació anterior i millora l'accés de les persones immigrants en situació irregular a l'atenció sanitària", segons ha subratllat l'organització.En un comunicat, l'ONG assenyala que aquest "pas" del govern espanyol "és un avanç per als drets humans" en aconseguir recuperar la universalitat en l'accés a la salut però, segons apunta, encara queden qüestions pendents per millorar "ja que aquesta norma no retorna a la situació prèvia de protecció que existia abans de l'entrada en vigor del Reial decret Llei 16/2012 que va deixar sense targeta sanitària a més de 750.000 persones”, assegura la responsable del treball sobre salut en Amnistia Internacional, Marta Mendiola.L'organització considera positiu que no s'exigeixi l'empadronament com a criteri d'acreditació de residència ni antiguitat de residència per accedir a l'atenció sanitària, però li preocupa que les persones immigrants en situació irregular durant els tres primers mesos d'estada a Espanya necessitin un informe favorable dels serveis socials de les comunitats autònomes per accedir als serveis sanitaris. En aquest sentit, Amnistia recorda que ha sol·licitat reiteradament que no s'imposés un mínim temps d'estada per accedir a la targeta sanitària amb la finalitat de blindar la universalitat en l'accés a l'atenció sanitària.L'organització ha insta les autoritats que de manera urgent defineixin amb un alt grau de detall els criteris i el procediment que hauran de seguir els serveis socials per assegurar que els immigrants tinguin accés a l'atenció sanitària, amb la finalitat d'evitar una potencial arbitrarietat i discrecionalitat en l'accés al dret a la salut. Així mateix, ha demanat que les persones tinguin accés a urgències, fins a l'alta metgessa, sense necessitat d'obtenir l'informe dels serveis socials. "Lamentablement, venim d'una situació regressiva i l'esperit d'una norma d'aquestes característiques ha de ser garantir els drets humans per a totes les persones en tots els contextos actuals i futurs”, apunta l'ONG.Amnistia recorda a les comunitats autònomes les seves obligacions en matèria del dret a la salut i demana que no imposin obstacles a l'hora de definir el “procediment per a la sol·licitud i expedició del document que acrediti els estrangers per poder rebre la prestació assistencial”. L'organització considera important que no es creuïn barreres administratives que puguin suposar obstacles en l'accés al dret a la salut d'aquestes persones i, per evitar qualsevol situació discriminatòria en l'accés, ha demanat que la targeta sanitària sigui la mateixa per a les persones estrangeres que per a les persones espanyoles.En relació als col·lectius especialment vulnerables, Amnistia ha sol·licitat que s'inclogués en aquest Reial decret Llei, per qüestions de claredat jurídica, el llistat de persones estrangeres que en tot cas rebran assistència sanitària -les sol·licitants de protecció internacional i les víctimes de tracta d'éssers humans- i que per a aquestes últimes, s'elimini la condició que hagin de trobar-se en període de restabliment i reflexió.Finalment, l'organització recorda que més de dotze mecanismes d'internacionals de protecció de drets humans havien demanat la reforma del Reial decret Llei 16/2012 i havien sol·licitat una avaluació exhaustiva de l'impacte en matèria de drets humans d'aquesta norma que ha estat vigent en els últims anys.“Han estat sis anys de lluita i de denúncia". Amnistia recorda "l'enorme paper jugat" pels treballadors del Sistema Nacional de Salut, organitzacions i moviments que "han servit de mur de contenció enfront de l'exclusió sanitària i que han contribuït a mitigar els efectes que ha tingut per a centenars de milers de persones”, ha conclòs Mendiola.

