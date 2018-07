La rebel·lió del taxi: «Només volem continuar treballant»

El taxista José Moreno, a la protesta de la Gran Via Foto: Sara González

"No ens val una simple promesa verbal. Que es posi per escrit o que surti el ministre jugant-s'hi la pell"

Taxistes acampats a l'alçada de la plaça Universitat Foto: Sara González

Una pancarta dels taxistes per retitular la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Gran Via Foto: Joan Serra Carné

"Només volem poder continuar treballant i, per això, estem disposats al que faci falta". Ho explica José Moreno, llicència 10.791, assegut al maleter del seu taxi per refugiar-se d'un sol de justícia a la Gran Via. Vol confiar que, després de tres dies de vaga indefinida, des del govern espanyol arribarà una solució aquesta setmana, tot i que té dubtes. De fet, molts dels seus companys consideren que fins el Consell de Ministres de divendres seguiran acampats al centre de Barcelona. Moreno sí té clara una cosa que ha superat les seves expectatives: la "unitat" del sector en aquesta lluita. "No m'ho hauria imaginat mai en un sector fins ara altament dividit. Estic molt sorprès, mai abans he vist aquesta unitat. Però està clar que, si no fem força, ningú ens farà cas", assegura.Metres més enllà, a la cruïlla amb Casanova, té el seu campament Radio Taxi Prat, una de les emissores que fa més anys que treballa a Barcelona. Les seves rutines han quedat aturades per la protesta i han plantat taules i cadires al centre neuràlgic de la capital catalana. "Fins quan calgui", deixen clar. La seva lluita, sostenen, és que el sector del taxi pugui seguir sent una feina de la qual poder viure. Els fills els deixen a casa o amb els avis i han organitzat un sistema de torns per poder descansar mínimament, dutxar-se i menjar. "Quasi està sent més cansat que treballar i estem sacrificant el nostre temps i les nostres vacances", explica la taxista amb llicència 1017.Un dels seus companys deixa clar que la protesta es mantindrà mentre no hi hagi una solució per escrit. "No ens val una simple promesa verbal. Que es posi per escrit o que surti el ministre jugant-s'hi la pell", reivindica el taxista amb llicència 8543. La precarització dels salaris i la competència deslleial són dues de les grans batalles que asseguren que estan lliurant davant empreses com Uber i Cabify. "Tenen la barra de dir-nos que som un monopoli i que cobrem 6.000 euros al mes. Això es fals", afegeix el company 5977.Els preus dels trajectes en taxi, recorden, els fixa l'Ajuntament mentre les empreses que fan "competència deslleial" tenen barra lliure. "L'únic que demanem és que es compleixi la llei. Molts treballadors de vehicles de lloguer amb conductor cobren poc, estan sense regularitzar i van sense taxímetre. En el fons, són falsos taxistes", alerta François, amb llicència 4845. Argumenten, a més, que en realitat són un "servei públic més", i que més enllà del dany econòmic sobre el sector del taxi, el client d'aquestes companyies VTC paguen els trajectes al principi i no al final, no tenen la capacitat de reclamar ni de recuperar objectes perduts i que, per tant, perden drets.Converses que duren hores. Des de primera hora del matí fins ben entrada la nit. Partides de cartes, de jocs de taula i passejos per estirar les cames. Estan, asseguren, fent més xarxa que mai. Perquè molts s'han conegut en la mobilització i és la "solidaritat" que han trobat a pocs metres però també a moltes altres ciutats espanyoles el motiu per "resistir". Han rebut, a més, suport d'altres sectors. "Ens hem trobat agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos que ens han dit que no ens moguem", revelen.L'Issam, l'Osama, el Rachid i l'Imad estan asseguts fent rotllana just a l'alçada de la plaça Universitat. Alguns dels seus companys juguen a jocs de taula i d'altres descansen. A les reflexions dels seus companys de la Gran Via, i ara també al Passeig de Gràcia, afegeixen que no estan en contra de les plataformes digitals, però que s'han de regularitzar. "Volen enfonsar el sector del taxi i no ho permetrem. El monopoli són ells, que entre uns pocs es volen repartir el pastís, i no nosaltres", afirmen.Són autònoms, passen la ITV cada sis mesos i la renovació dels vehicles imposada per llei fa que molts tinguin hipoteca per pagar el seu taxi. A més, han de descansar per norma dos dies a la setmana mentre que, asseguren, els treballadors d'empreses com Uber o Cabify estan actius els 365 dies a l'any. "Hem de protegir el taxi, que al cap i a la fi és un servei com el metro o l'autobús. Ja dormim aquí. Si hem de passar les vacances a la Gran Via, les passarem", resumeix l'Imad.

