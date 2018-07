Bonvehí recepta «unitat d'acció» al PDECat i prepara canvis a Madrid

Primera reunió de la nova executiva del PDECat. La trentena de membres que formen part de la cúpula de la formació han arribat a primera hora a la seu del partit, que el cap de setmana del 20, 21 i 22 de juliol va decidir - sota l'influx decisiu de Carles Puigdemont - emprendre el camí d'integració a la Crida Nacional per la República dissenyada pel president a l'exili. El nou cap de files del PDECat, David Bonvehí, ha comparegut en roda de premsa per receptar "unitat d'acció", per encarregar a les sigles tenir un "partit fort al servei" de la integració amb la Crida i per deixar clar que hi haurà canvis en el front de Madrid.En aquest sentit, Bonvehí ha indicat que Míriam Nogueras, vicepresidenta de la formació, tindrà un rol rellevant al Congrés dels Diputats. No hi haurà canvis formals, en tot cas, fins que el nou president no en parli amb Carles Campuzano, Jordi Xuclà i la resta de representants nacionalistes a la cambra baixa. Campuzano i Xuclà eren propers a Marta Pascal, defenestrada en l'assemblea celebrada el cap de setmana passat. "No hem pres cap decisió, però he deixat clar que la vicepresidenta del partit ha de tenir un rol diferent a Madrid. Quan pertoqui ja concretarem més", ha destacat Bonvehí.El president del PDECat va ser amb Nogueras fa només uns dies per assistir al retorn de Puigdemont a Bèlgica, i va aprofitar per citar-se amb Lluís Puig, conseller de Cultura a l'exili. Puig és un dels dirigents que tindrà rellevància a l'hora d'integrar el PDECat dins la Crida, a l'estil del rol que jugaran també Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Turull. Tots quatre seran a la comissió de coordinació -en la qual també hi serà Nogueras- per sumar-se a al Crida. "No tenim la responsabilitat, ni la volem tenir, de decidir què serà la Crida. Sí que estem per col·laborar i que els nostres associats hi puguin participar", ha indicat.Bonvehí es reunirà amb els consellers empresonats per abordar aquesta qüestió al llarg dels propers dies. "Volem que tothom que s'inscrigui a la Crida decideixi què farà", ha destacat el president del PDECat. El dirigent independentista es reunirà també amb tots els membres de la direcció per pactar les àrees que liderarà cadascú en l'executiva, i ha volgut deixar clar que, malgrat el procés d'integració en el moviment "transversal" que lidera Puigdemont, el PDEcat ha de ser un "partit fort".

