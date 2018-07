Els taxistes mantindran la vaga si Foment no concreta canvis immediats: «Ara és insuficient»

Els taxistes no estan disposats a abandonar les mobilitzacions sense que hi hagi concrecions per part del Ministeri de Foment. Durant un recés de la reunió que se celebra a Madrid sobre el conflicte que enfronta els taxistes i les empreses de cotxes de lloguer amb conductor (VTC) com Uber i Cabify , el portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha explicat que Foment els ha garantit que es posa a treballar des d'aquest dimarts "per tornar a l'1/30 i aplicar la llicència urbana", o sigui perquè es respecti que hi hagi un màxim d'un cotxe VTC per cada 30 taxis i el reglament metropolità suspès que pretenia garantir aquesta ràtio, però per als taxistes aquest compromís és insuficient si no s'estableixen terminis."Sense dates no aixecarem l'aturada", ha advertit el portaveu d'Élite amb un missatge que ha difós durant el recés, i ha agregat que aquesta és la proposta que farà a l'assemblea que els taxistes barcelonins pensen celebrar després de la reunió de Foment, on s'ha produït un petit recés però segueix a la tarda. Álvarez és una veu molt escoltada en el sector del taxi, per la qual cosa és molt probable que els taxistes avalin la seva proposta. "L'aturada continua a l'àrea metropolitana perquè ja no ens val la voluntat política, no ens val", ha advertit. Per la seva banda, al Ministeri consideren que no poden cedir les competències d'un dia per l'altre."Hi ha bones sensacions però no podem anar al carrer a dir als companys que estan patint que ens han dit que ho arreglaran, perquè això ho han fet des del 2009", ha lamentat Álvarez en declaracions als mitjans. Per tant, tot i que la reunió continua i les dues parts estan intentant acostar posicions, el sector del taxi veu per ara "insuficient" l'oferiment de Foment. Segons els taxistes, el govern espanyol demana "temps" per fer una regulació àmplia del sector i permetre una "convivència harmònica" dels dos negocis. Fins al moment, el secretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, els ha ofert fer una "declaració" al Consell de Ministres però no es plantegen cap decret llei ni cap mesura legislativa, segons els taxistes. Per això, de moment, la vaga indefinida en manté.Fonts coneixedores de com Foment planteja la resolució del conflicte consultades perexpliquen que la voluntat del ministeri és desactivar la crisi aquesta mateixa setmana. Argumenten que el problema no és de posicionament polític perquè estan d'acord amb el reglament elaborat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona que permet una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi. Es tracta, insisteixen, d'un conflicte "competencial" que no es pot resoldre "d'un dia per l'altre" legislant ad hoc perquè això suposaria traspassar el problema als territoris. El traspàs de la competència, insisteixen, ja es contemplava abans de la crisi però cal que hi hagi "consens" entre totes les comunitats autònomes.Malgrat l'alineació des del punt de vista polític per part del ministeri, els taxistes reclamen concrecions. Demanen acords per escrit o, en tot cas, veure el ministre comparèixer i verbalitzar un compromís sense ombres de dubtes. "No ens val una simple promesa verbal. Que es posi per escrit o que surti el ministre jugant-s'hi la pell", insisteix un dels taxistes acampats a la Gran Via de Barcelona. De fet, no contemplen que això es produeixi fins a almenys el divendres, quan el govern celebrarà el darrer consell de ministres abans del període estival. És allà on, entenen, el govern hauria de concretar el seu compromís.Mentre es produeix la reunió a Foment, el director general de Transports, Pere Padrosa, ha reclamat a l'Estat que el traspàs de competències per atorgar llicències VTC es faci "amb totes les garanties" i s'acompanyi "dels recursos necessaris". Padrosa demana al Ministeri que sigui conscient del compromís que adopta, i li recorda també que el traspàs comporta una modificació de la llei que ha de tenir majoria al Congrés dels Diputats. "No és lícit ni lògic que tinguem un problema al territori i que les competències estiguin a Madrid", ha dit Padrosa. El director general confia que la reunió d'aquest dilluns serveixi perquè el Ministeri "comenci a agafar compromisos" i es garanteixi "la cohabitació" entre els taxistes i el sector VTC.Padrosa ja avança que, pel que pertoca a la Generalitat, demà aprofitaran la reunió amb els taxistes que mantindran després del consell executiu per invocar-los a establir "un diàleg ampli" i demana al col·lectiu que abandoni els bloquejos i garanteixi "la mobilitat" a Catalunya. Si la negociació no va bé, ha demanat que no tirin endavant l'amenaça de bloquejar el port de Barcelona i el pas fronterer de la Jonquera. "Els drets d'uns acaben on comencen els dels altres; per això, demanem al col·lectiu que respectin la mobilitat, que ja ha quedat prou compromesa amb els episodis de tensió d'aquests darrers dies", ha dit el director general.El secretari general del PP, Teodoro García, ha anunciat que el seu partit demanarà la compareixença urgent al Congrés del ministre de Foment, José Luis Ábalos, perquè expliqui quines mesures prendrà en relació a la crisi del sector del taxi. García ha acusat Ábalos de "passivitat intolerable" i considera que el govern de Sánchez "ha decidit plegar-se als interessos d'Ada Colau i els seus socis" per "reobrir una guerra que perjudica el turisme i l'economia". El grup de Cs al Congrés també ha sol·licitat la compareixença del ministre a la comissió de Foment, i des de Podem han registrat també la petició de compareixença del director de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència pel seu paper en el litigi.Aquesta setmana és decisiva per al conflicte que enfronta els taxistes amb els vehicles VTC d'empreses com Uber i Cabify . El sector del taxi ha estat pendent de les garanties que ofereixi Foment per complir la ràtio d'un màxim d'una llicència VTC per cada 30 taxis. En funció dels compromisos, havia previst aixecar el bloqueig que va iniciar el divendres al centre de Barcelona amb centenars de cotxes negres i grocs, o bé intensificar encara més les protestes . Aquesta mobilització el taxi l'ha exhibit com un nou 15-M i que s'ha acabat contagiant a la resta d'Espanya. Entre les futures accions que s'ha plantejat hi ha la de bloquejar la frontera amb França i el Port de la capital catalana.El motiu que ha fet esclatar de nou el conflicte del taxi ha estat la decisió que va comunicar divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir la suspensió cautelar del reglament amb el qual l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pretenia limitar Uber i Cabify , obligant els seus cotxes a tenir una autorització urbana addicional, a més de la llicència VTC, per poder realitzar serveis dins de l'àrea metropolitana. La norma s'havia dissenyat per garantir que es compleixi la ràtio d'1/30, i es va aprovar a finals de juny després de molts mesos de pressió dels taxistes per frenar l'expansió de les empreses de llicències VTC. Aquestes a la pràctica tenen un funcionament molt similar al del taxi, però amb menys regulacions, i això porta els taxistes a considerar-les "competència deslleial" Un dels principals punts que reclamen els taxistes és el traspàs de competències a les autonomies perquè la proporcionalitat 1/30 es compleixi a totes les comunitats autònomes. També reclamen canvis a la llei i el reglament de transports. A més, demanen que no es posin en funcionament més llicències VTC fins que es reuneixi la Conferència Nacional del Transport, i que es posi en marxa de manera immediata la web de registre i control aprovada el desembre passat. Aquest dimarts Foment rebrà les associacions que representen el sector dels VTC, i el dimecres es reunirà la Conferència Nacional del Transport i la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.

