Junqueras i Romeva recusen cinc dels magistrats que jutjaran el procés

L'advocat de Raül Romeva i Oriol Junqueras també ha presentat un escrit de recusació contra els quatre magistrats del Tribunal Suprem que han de jutjar la causa del procés - Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez i Luciano Varela Castro- al·legant que ja van participar en la fase d'instrucció –quan es va admetre la querella- i, per tant, la seva "imparcialitat" no està "garantida" i que tres d'ells -en aquest cas Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez- van formar per de la Sala en el judici contra l'exconseller i exdiputat del PDECat, Francesc Homs, pel 9-N.Van den Eynde també carrega contra el fet que el Tribunal Suprem assumís la competència del cas ja que "no només és indeguda i vulneradora de drets fonamentals rellevants sinó que també està en la clau de tota l'estratègia d'indefensió generada en el procés" i recorda que hi ha un recurs admès al TC sobre aquesta qüestió.D'altra banda, tal com va fer fa uns dies el lletrat Jordi Pina –de la defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull - Van den Eynde fa constar que els quatre estaven a la sala que va admetre a tràmit la querella de l'exfiscal general, José Manuel Maza, el passat 31 d'octubre i que la querella es referia als mateixos fets pels que seran jutjats. L'advocat de Junqueras i Romeva també argumenta que "l'evident relació" entre el jutge instructor i la Sala que jutjarà els polítics empresonats "pot generar sospites més que evident de contaminació dels integrants de la Sala del judici, companys de Sala de plets i de resolucions amb el mencionat instructor".Per últim, Van den Eynde també cita la "politització general" de de la justícia i "concreta" en aquest cas i recorda com en la tramitació de la causa s'han produït ja denúncies sobre l'"existència d'una ideologia" per part de Pablo Llarena o que "una vivència personal" li impedia treballat de "forma imparcial".El tribunal que jutjarà la causa del procés està format pels mateixos magistrats que van admetre a tràmit la querella presentada per l'exfiscal general José Manuel Maza a finals d'octubre. Es tracta de Manuel Marchena Gómez, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral (substitueix Julián Sánchez Melgar perquè està "contaminat" per haver estat fiscal general), Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre i Luciano Varela Castro.

Junqueras i Romeva recusen cinc magistrats del Suprem by naciodigital on Scribd

