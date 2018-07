Els ultres agressors de Manresa també presentaran denúncia

Franco sigue vivo.....

Per ninja45 el 30 de juliol de 2018 a les 10:43 2 0

Fa dies, alguns "intuíem" que extraditaríen a Puigdemont per malversació. Afortunadament el jutge prevaricador Llarena s'ha fet enrere y a derogat l'euroordre. Es una bona notícia, que ningú es desanimi....Puigdemont ha quedat en llibertat per moure's arreu del món. Mentrestant la negociació Sanchez-Torra será molt intensa, i aixó calmarà algunes feres a Madrid....Com és que tot ha cambiat tant els derrers tres mesos?. Merkel teníe clar que el procés s'ha d'acabar negociant. Rajoy no era l'nterlocutor vàlid i es va forçar via moció de censura que fos Sanchez, l'únic capaç d'acceptar negociació. Aquesta va per la via ràpida, no s'ha perdut ni un dia i en cap cas el dret d'autodeterminació ha quedat exclòs, perquè a Europa tenen molt clar que el tením. Això posa molt dificil al inefable Llarena mantenir les cuases per rebelió o sedició al nostres presos polítics. Ara es clar que tindríen que sortir inmediatament de la presó. El primer objectiu com a Poble es treure'ls perquè no se'ls pot acusar de aquestos delictes. La solució al Procés és pactar el divorci. Pot ser amb venda de la casa, o mantenint la casa per un dels conjugues, el mes dèbil es quedarà la casa si es porta bé. Penseu en les últimes noticies de la Casa Reial....Des d'Europa només hi ha una preocupació, el deute del regne d'Espanya. La negociació pot ser mantenir una Espanya republicana i federal amb ajuda econòmica de Catalunya durant uns anys o bé trencament total i cadascú a la seva. Serà molt dur pel que es quedi a Espanya. Els espanyols pateixen les cuatre crisis (pensions, deute, corrupció i democràcia) mentre Catalunya viu un nou renaixement econòmic (record exportacions, industria, turisme i inversions estrangeres en sectors tecnològics). Recordeu els pronòstics de Niño Becerra i altres que parlen del 2020-21 perquè les negociacions poder ser llargues, caldrá repartir actius i passius. Pero això està encarrilat...Si em peguen, vull el divorci. Som República !!*!!