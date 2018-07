Set independentistes agredits a Manresa després de penjar una estelada

Agressió feixista aquesta nit a Manresa. 6 antifeixistes a urgències. M'ha agredit l'Oscar Gonzalez Gonzalez amb un cop de puny a l'espatlla esquerra i una patada a la cuixa esquerra.



Altres agressors: Raúl Macià, Tony Noguera, David Delgado Ramiro. @jordiborras #AlertaUltra pic.twitter.com/LHTlaCs5NO — Liudmila Pavlichenko (@JotaPavlichenko) 30 de juliol de 2018

▶ Oscar Gonzalez, Raul Macià i Tony Noguera increpant-nos mentre tornavem a penjar l'estelada a la Plaça 11 de setembre



👉 Sabem qui sou, no us tenim por#FeixismeMaiMés #AntifeixestesSempre pic.twitter.com/VYESupUDT3 — Arran Manresa (@ArranManresa) 29 de juliol de 2018

Set persones han estat agredides aquesta matinada de dilluns quan tornaven de penjar l'estelada a la plaça Onze de Setembre de Manresa, segons han publicat a les xarxes diversos col·lectius afectats. L'agressió continua la tònica feixista que s'està vivint a la comarca del Bages en els últims mesos.Cal recordar que el passat 6 de juliol, el conegut feixista de Balsareny, Raul Macià, va arrencar l'estelada d'aquesta plaça . L'Ajuntament de Manresa va anunciar dijous passat que l'havia denunciat als jutjats, ja que l'estelada estava penjada en el pal per decisió d'un ple de l'Ajuntament de Manresa de 2012.Precisament, un dels agressors torna a ser Raul Macià. Entre els agressors que els col·lectius han reconegut estan Tony NM, el feixista de Lledoners investigat per l'agressió a un independentista a les portes del centre panitenciari, i Óscar GG, de Sallent, que acompanyava Macià quan van arrencar l'estelada de davant del Parc de Bombers de Manresa.Raul Macià no ha deixat de protagonitzar accions contra l'independentisme després de sortir de presó, on va estar condemnat a 11 anys per un delicte de robatori amb arma de foc i un altre de tràfic de drogues. Tony NM es troba en llibertat provisional després de l'agressió que va protagonitzar a Lledoners.Cinc dels set ferits han hagut de ser atesos a urgències per les lesions provocades per aquest grup de quatre ultres. Quan els independentistes es trobaven a la plaça Onze de Setembre tornant a penjar l'estelada han passat els feixistes amb el cotxe i els han increpat tot mostrant una bandera espanyola per la finestra, segons ha explicat Arran a les xarxes socials.Els Mossos d'Esquadra han intervingut després que passessin els fets, però no consta que s'hagi produït cap detenció.Els Comitès de Defensa de la República han organitzat una manifestació aquest dilluns a les 8 del vespre a la plaça Onze de Setembre.

