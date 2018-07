La presidència de Pablo Casado dona aire al PP, segons dues enquestes

L'arribada de Pablo Casado a la presidència del PP sembla que ha animat la formació, que es trobava en hores baixes després de la moció de censura que Pedro Sánchez va guanyar per tombar Mariano Rajoy. I és que una de les dues enquestes publicades aquest dilluns dona la victòria als populars si ara se celebressin eleccions espanyoles.La primera de les enquestes l'ha publicat OkDiario, que situa el PP al capdavant amb 108 diputats i el 27,1% dels vots. El diari dirigit per Eduardo Inda assegura que els populars arrepleguen vots a Cs, que se situa en 3r lloc amb 67 escons i el 20,8%. El PSOE de Pedro Sánchez seria segona força amb 99 diputats i 25,3%, mentre que Podem quedaria relegat a la 4a posició amb 52 escons. Entre els catalans, ERC s'enduria 8 escons i Junts per Catalunya 6.El sondeig d'ABC no fa guanyador el PP de Casado però pressiona perquè s'avancin les eleccions. Un 62,7% dels espanyols voldria la celebració d'unes noves eleccions que guanyaria el PSOE amb 118 escons, mentre el PP retallaria distàncies i quedaria amb 101. Amb els vots de Cs (70), el PP tornaria a la Moncloa, mentre que Podem queda totalment despenjat, amb només 34 diputats. Pel que fa a les formacions catalanes, ERC s'enfilaria fins als 13 i Junts per Catalunya en tindria 5.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)