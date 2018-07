Colau demana a Foment poder «regular els usos de les llicències VTC»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, espera que el conflicte dels taxistes es desencalli aquest dilluns en la reunió que tenen amb Foment. I ha proposat la solució: "A través d'un decret llei al Consell de Ministres, afegint un paragrafet que expliciti que reconeix aquesta competència metropolitana local". Una competència que acabi donant a l'Àrea Metropolitana la potestat per regular les noves llicències VTC. "Això quan es reprengui el curs judicial, ajudaria a reconduir la situació".A banda, també ha criticat que la mediació de Foment arribi tard però "tant de bo la reunió vagi bé". "Espero que surti un missatge de tranquil·litat, que el Ministeri es comprometi a fer aquest decret llei i estic convençuda que amb això es pugui reconduir la situació", ha dit Colau, tot afegint que Foment pot traspassar la regulació de les llicències, però "volem regular els usos i regulacions urbanes d'aquestes llicències"."Uber i Cabify, així com les plataformes digitals com Airbnb, han arribat a les àrees metropolitanes fent beneficis estratosfèrics a partir de drets fonamentals i de primera necessitat", ha apuntat l'alcaldessa. Així, assegura que és competència deslleial i intrusisme. "S'arriba tard però és moment de posar-nos a regular", ha assegurat, tot afegint que "hem de posar ordre".Pel que fa a la protesta, que consisteix a tallar la Gran Via, Colau la respecta però "si això afecta la seguretat o els drets dels ciutadans, ens interpel·la a totes les institucions". Entenc les protestes. Però tots ens hem d'esforçar per trobar una solució. Una cosa és el dret a la protesta i l'altra és que no es pot tolerar la violència", ha afegit. Llavors, "ens hauríem d'asseure tots plegats i permetre la protesta però garantir els drets dels ciutadans". "Hem de garantir la mobilitat i el transport públic. Si es mantenen les protestes, que espero que no, hauríem d’obrir interlocució perquè es combini dret de protesta amb dret dels ciutadans a la mobilitat", ha reblat.Més enllà, Colau també ha donat suport als taxistes però ha criticat les imatges de violència que es van veure. "Hi ha milers de treballadors que treballen moltes hores, que han de pagar llicències caríssimes, i la seva vida i la seva inversió estan amenaçades per una activitat nova i especulativa. S'hi ha de posar control, si les administracions no ho fan, s'espanten", ha afegit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)