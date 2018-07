FOTO La polèmica migdiada del portaveu del PSOE a Saragossa... enmig del ple

Roberto Fernandez, concejal socialista desde 1982 siguiendo la intervencion en el pleno del alcalde Santisteve.

La imagen corresponde al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del día 27 de julio de 2018.

IMPRESENTABLE el concejal socialista. pic.twitter.com/nkXropTQ8h — Chelo Pimpinela (@Chelo_pimpi) 29 de juliol de 2018

No és el primer cop que un polític s'adorm en mig d'un ple. Diversos diputats al Congrés han estat enxampats per les càmeres en els seus escons fent una bacaina o molt despitats. Però ara, la migdiada ha anat més enllà.El portaveu adjunt del PSOE a l'Ajuntament de Saragossa, Roberto Fernández, ha estat enxampat en un sofà dormint la migdiada... enmig del plenari en el que ell havia de participar.La imatge s'ha fet viral a la comunitat autònoma de l'Aragó, on l'opossició s'ha acarnissat amb Fernández. La llarga trajectòria del socialista a les terres aragoneses ve de molt lluny. Va ser el diputat més jove

