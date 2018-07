Les exigències dels taxistes a Foment: traspàs de competències a les autonomies i canvis legislatius

No paren d'arribar taxis d'arreu del territori per donar suport a la vaga. Ara, els de Lloret de Mar https://t.co/xcQ02Izsta pic.twitter.com/IvsWIcWueg — NacióDigital (@naciodigital) 29 de juliol de 2018

La cruïlla de la Gran Via amb el carrer Girona, un dels extrems de la llarga cua de taxis. Els taxistes no es mouenhttps://t.co/0mWyJhE9sQ pic.twitter.com/sM0QG6WIe6 — NacióDigital (@naciodigital) 29 de juliol de 2018

El ministre José Luis Ábalos ha proposat aquest diumenge transferir a les comunitats autònomes les competències per atorgar llicències VTC. De fet, no és una proposta nova, ja que el ministre va anunciar aquesta mesura el 12 de juliol en el marc la comissió de Foment del Congrés.



Dimarts, Foment rebrà les associacions que representen el sector dels Vehicles de Transport amb Conductor (VTC). I dimecres es reunirà la Conferència Nacional del Transport, en què es debatrà la proposta feta pel ministre, en què es planteja que les comunitats autònomes assumeixin la competència per regular el sector amb l'acord de totes les administracions implicades.

Els taxistes han col·lapsat el centre de Barcelona durant tot el cap de setmana per la vaga indefinida convocada des de divendres. Després de dos dies d'una filera massiva de vehicles per la Gran Via , el sector es trobarà aquest dilluns (a les 12:30 hores) amb el Ministeri de Foment per buscar una sortida negociada al conflicteLa reunió entre els taxistes i Foment comptarà amb la presència del secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Vivenda, Pedro Saura, amb algunes de les principals associacions del sector, com Fedetaxi, Antaxi, Élite Taxi i la Plataforma Caracol.Els taxistes protesten per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir la suspensió del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), vinculades a Cabify o Uber.Avui al vespre, Élite Taxi ha emès un comunicat amb un seguit d'exigències al Ministeri de Foment, arran de la trobada de demà.Un dels principals punts és el reclam del traspàs de competències a les autonomies perquè la proporcionalitat 1/30 (un vehicle VTC per cada 30 taxis convencionals) torni a totes les comunitats. També reclamen canvis en la llei i el reglament de Transport. A més, demanen que no es posin més llicències VTC en funcionament fins que es reuneixi la Conferència Nacional del Transport.Aquest diumenge els taxistes han assegurat que no aixecaran l'aturada a cap ciutat de l'Estat fins que aconsegueixin "guanyar". Han arribat a amenaçar de col·lapsar el Port de Barcelona i la frontera amb França, encara que no pensen actuar fins a reunir-se amb Foment."O llicència urbana o res", ha dit el portaveu d'Élite Taxi, Álberto Álvarez. "Si no aconseguim que s'aprovi la llicència urbana intensificarem les mobilitzacions a tot el país de manera coordinada i pararem l'economia", ha alertat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)