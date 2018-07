VÍDEO Un miler de persones clamen llibertat pels presos a les portes de Lledoners https://t.co/hNhpNKQ0md pic.twitter.com/ZfQckRGGnY — NacióDigital (@naciodigital) 29 de juliol de 2018

Un miler de persones s'han concentrat a les portes de la presó de Lledoners per reclamar la llibertat dels presos polítics. És una trobada que es realitza cada diumenge al camp que es troba darrere el centre penitenciari.

Els Músics per la Llibertat han cantat "El cant dels ocells" i "L'estaca" de Lluis Llach. Els assistents també han vist com s'ha aixecat un petit pilar. Aquest cop, tres autobusos han arribat des de Vilafranca del Penedès per afegir-se a les diverses persones del Bages i dels voltants que s'hi han acostat.

A la presó de Lledoners hi són tots els presos polítics catalans a excepció de Dolors Bassa, que està a Puig de les Basses i Carme Forcadell, a Catllar.

