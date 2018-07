​El taxi de Barcelona no pensa cedir davant d'Uber o Cabify: així és un sector fortament regulat

Un taxi al centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa

El taxistes de Barcelona mantenen tallada aquest diumenge la Gran Via de Barcelona entre els carrers Entença i Girona després d'haver passat la seva segona nit en protesta per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir la suspensió del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC).Els taxistes de Barcelona, que es mantenen en vaga indefinida des de divendres a la tarda, han assegurat aquest diumenge que no aixecaran l'aturada a cap ciutat d'Espanya fins que aconsegueixin "guanyar"."O llicència urbana o res", ha dit el portaveu d'Élite Taxi, Álberto Álvarez, aquesta tarda. "Si no aconseguim que s'aprovi la llicència urbana intensificarem les mobilitzacions a tot el país de manera coordinada i pararem l'economia", ha alertat.​ Els sindicats de taxistes es reuniran dimarts que ve amb representants de la Generalitat per buscar una solució que paralitzi la vaga indefinida que s'està produint a Barcelona, i i el dilluns al migdia amb representants del Ministeri de Foment, a les 12.30 hores. La tornada d'Uber a Barcelona va tornar a posar en alerta els taxistes . Aquesta plataforma digital ofereix un servei que, a la pràctica, és molt similar al tradicional dels cotxes de color groc i negre, però està menys regulat. Des de fa alguns anys els taxistes han fet tot allò que està a les seves mans perquè la companyia no operi a la ciutat, i fins i tot han acabat recorrent al tribunal de la UE, que ha fallat a favor dels taxistes en considerar que Uber és un servei de transport i ha d'estar sotmès a les regles del joc que li pertoquen com a tal analitzem a fons com funciona el sector del taxi i quines són totes les normes que han de respectar a diferència dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) d'Uber.A Barcelona hi ha 10.522 llicències de taxi que operen un total de 13.021 conductors, segons les darreres dades de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet), un organisme autònom que depèn de l'Àrea Metropolitana (AMB) i que s'encarrega de la gestió d'aquest servei. Es tracta d'un sector format bàsicament per homes, ja que representen el 94% dels conductors, i molts són de mitjana edat, i és que més de 8.000 tenen entre 40 i 59 anys. En els darrers anys ha arribat a funcionar de refugi per a treballadors acomiadats d'altres sectors a causa de la crisi. El gruix dels vehicles (6.771) tenen una antiguitat inferior als cinc anys, i el model més habitual dels més nous és el Toyota Prius Plus híbrid.El taxi sempre s'ha diferenciat dels cotxes de lloguer amb conductor (VTC), amb els quals Uber treballa, pel fet de ser un sector fortament regulat. Inicialment les VTC van sorgir per una demanda que no estava coberta pels taxistes: la necessitat d'empreses i usuaris de desplaçar-se amb vehicles d'alta gamma amb un servei no limitat a trajectes esporàdics. No obstant això, vehicles com els d'Uber han acabat fent de taxi, però sense tantes cotilles. Això significa que l'empresa pot marcar els preus lliurement, i fa que el seu servei sigui més barat, cosa que representa un dels principals punts de fricció.L'únic aspecte amb el qual els taxistes juguen amb avantatge és que tenen l'exclusiva de la captació de clients a la via pública. Un Uber es pot demanar a través de l'aplicació, però no se'l pot parar al carrer. Tot i això, al taxi asseguren que la plataforma se salta la prohibició que té de fer-ho.Per conduir un taxi a Barcelona cal tenir la credencial professional de taxista que atorga l'Institut Metropolità del Taxi. D'entrada cal tenir el carnet de cotxe amb una antiguitat superior a un any o carnet superior en vigor. També cal aportar un informe psicofísic expedit per un Centre de Reconeixement de Conductor acreditat pel Servei Català de Trànsit (SCT), i acreditar coneixements de català i castellà si és necessari, com ara si l'aspirant procedeix d'un país estranger amb llengües diferents. El nivell no pot ser en cap dels dos casos inferior a un A2, el bàsic, i si s'han d'acreditar les dues, cal que d'una sigui un B1, l'elemental.Per aconseguir la credencial cal passar també una prova teòrica i una pràctica, i hi ha diverses convocatòries per apuntar-s'hi (enguany se n'han previst cinc). La teoria fa referència a la normativa aplicable al servei, i la pràctica, que consta de dues parts, inclou "tot el que l'aspirant ha de saber i dominar sobre el territori metropolità", remarca l'Imet al web : com moure's pel territori amb guia i sense, conèixer l'Eixample, les vies ràpides d'entrada i de sortida a Barcelona, així com els llocs que l'administració determina que són punts de demanda de taxis o de destí comuns de molts usuaris. L'any passat es van inscriure per fer els exàmens 2.756 persones i s'hi van acabar presentant 2.396, de les quals en van aprovar 760.En cas d'obtenir la credencial professional de taxista, hi ha dues possibles sortides laborals: ser titular d'una llicència de taxi comprant-la –el preu mitjà en el 2017 va ser de 137.000 euros, cosa que oscil·la en funció del mercat- o treballar com a assalariat o familiar col·laborador. No hi pot haver més d'un conductor llevat que el segon sigui familiar de fins a segon grau. El nombre màxim de llicències el determina l'Imet per garantir que hi hagi un servei suficient per als ciutadans i alhora que sigui rendible per als taxistes. L'Institut Metropolità del Taxi també regula molts altres aspectes pel que fa als cotxes: limita els models de vehicle (n'hi ha un centenar de possibles) i de taxímetre (16 tipus de cinc empreses), obliga a una revisió anual (dues en cas dels turismes de més de 10 anys) i autoritza la publicitat que llueixen els taxis.L'Imet també fixa l'horari mínim de servei, que és de 10 hores, incloses dues de descans per a menjars, en el servei diürn, comprès entre les 6.00 h i les 22.00 h, i de 8 hores per al nocturn, entre les 22.00 h i les 6.00 h. A més, regula els descansos (dos dies setmanals per llicència) i la possibilitat de treballar a l'aeroport en funció de les llicències senars i parells. També dicta les tarifes (la baixada de bandera és de 2,15 euros com a mínim la franja horària més barata), suplements inclosos. L'institut metropolità cobra taxes als taxistes per diversos conceptes: des dels 4 euros per campanya publicitària –es cobra per cada vehicle i suport diferent- fins als 3.355 euros per la transferència d'una llicència i els gairebé 4.000 per l'autorització per primera vegada d'un model de cotxe.Els taxistes han de complir les normes que estan recollides en el reglament metropolità del taxi, i l'Imet els facilita diversos consells perquè "la imatge, la rendibilitat i la competitivitat" del sector depenen "en gran manera" del compliment d'aquestes normes, segons indica al web, on els facilita diversos consells. El taxímetre sempre ha d'estar descobert, i els conductors han de "vigilar" la indumentària mentre estan de servei perquè "sigui l'adequada a les normes socials". Es prohibeixen expressament les samarretes, els pantalons esportius curts i el calçat que dificulti la conducció, o sigui, que res de xancletes.

L'Imet obre més d'un miler d'expedients i retira cinc llicències i 12 credencials de taxista en poc més d'un any

Els conductors han de donar la benvinguda i acomiadar els usuaris "amb correcció", i caldria que s'avancessin a estendre el rebut després d'un servei abans que el client ho demani. Els gossos pigall o altres cans d'assistència s'han de transportar gratuïtament. Cal que atenguin les demandes del passatger quan demanin apujar o abaixar l'aire, i haurien de trucar immediatament al Servei d'Objectes Perduts (902 101 564) si algú s'ha deixat alguna cosa al cotxe. L'Imet també recomana aturar el taxi on no generi problemes circulatoris, i procurar agafar passatge i deixar-lo en xamfrans i no al mig del carrer. Mai poden admetre passatge a menys de 50 metres d'una parada. A més, aconsella tenir una farmaciola per a primers auxilis.Els usuaris del taxi poden haver-se trobat situacions com que el conductor no sap arribar fins a la destinació i acaben demanant al client que els guiï, o que el cotxe no està en perfectes condicions de neteja. En el 2017 l'Imet va obrir 1.066 expedients sancionadors als taxistes. El 33% van estar relacionats amb denúncies relacionades amb el servei, que van ser interposades per clients, els inspectors de l'institut metropolità i agents de l'autoritat, com els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Entre els motius figura no atendre una sol·licitud del servei o prestar-lo sense taxímetre; no respectar l'ordre de preferència dels usuaris a les parades; promoure discussions amb els usuaris, amb algun inspector o agents de l'autoritat, i aplicar suplements no autoritzats, entre altres.L'Imet té un equip d'inspecció que funciona tots els dies de l'any. Un taxista pot ser sancionat si infringeix qualsevol de les normes del servei que es contemplen en el reglament metropolità del taxi. Una sanció pot ser lleu, i va des d'un advertiment fins als 250 euros de multa; greu, que oscil·la entre els 251 i els 1.250 euros, i molt greu, dels 1.251 als 2.500 euros. L'any passat es van arribar a retirar cinc llicències per duplicació del vehicle i de l'autorització, o per no prestar el servei de manera continuada. Entre el 2017 i els primers mesos d'aquest any també s'han retirat 12 credencials de taxista per infraccions reiterades del reglament, segons informa l'institut metropolità.

Cada taxista fa entre 20 i 25 carreres diàries, i cobra entre 5 i 15 euros per trajecte de mitjana

Les llicències de taxi són concessions administratives, i com a tals han de ser regulades per l'administració, segons expliquen des de l'Imet. A Barcelona el sector està subjecte a la llei catalana del taxi i al reglament metropolità . Totes les ciutats europees el tenen regulat, i les experiències en sentit contrari com la impulsada per Dinamarca en el seu dia no han funcionat bé, segons l'institut metropolità. La capital catalana té model propi, i és que la gestió depèn d'un govern local d'abast metropolità i no d'una sola ciutat. La concessió de llicències va començar el 1925 i primer va dependre dels ajuntaments, però després de la Corporació Metropolitana i ara, de l'Àrea Metropolitana (AMB), a través de l'Imet. El 1985, una vegada s'havien començat a assentar els ajuntaments democràtics, la corporació va aprovar la primera gran regulació moderna del sector.El taxímetre va passar a ser obligatori, segons ressalta Francesc Magrinyà, que és director de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB i professor del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La regulació s'ha anat construint amb pactes entre els sindicats, la patronal i l'administració local. El 1995 es va modernitzar la normativa i es va limitar el nombre de llicències. Molts dels taxistes són autònoms i, segons Magrinyà, la regulació contribueix a impedir la precarització del lloc de feina, a diferència del que passa amb els treballadors d'Uber, segons relata. S'estima que cada taxista fa entre 20 i 25 carreres diàries, i que cobra entre 5 i 15 euros per trajecte. El taxi té molt poder per la seva capacitat de paralitzar la ciutat amb vagues , quan només ofereixen servei a persones amb mobilitat reduïda, gent gran i usuaris d'hospitals. I els polítics són partidaris de protegir els taxistes davant Uber , però en discrepa el professor del departament d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Albert Banal. "Des del punt de vista dels interessos de tots, no veig cap raó per no permetre Uber", defensa. Banal, que confessa que ha tingut una experiència "increïble" quan ha utilitzat la plataforma, considera que seran els clients els que determinin si el taxi és un servei de més qualitat, cosa que posa en dubte. "Com a usuari no tinc la impressió que molts dels taxistes siguin experts en carrers de Barcelona", assevera, i reflexiona que el taxi ja no és l'únic que sap moure's per la ciutat. Ara tothom disposa de GPS, i els mateixos taxistes l'utilitzen.

