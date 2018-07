La Vall d'Aran reivindica l'ús social de l'aranès i prioritzar-lo davant el català i castellà

Salgueiro ha afegit que l'ús de la llengua "la fa viva" i cal defensar-la, tenint en compte que "som un país amb molta gent de pas i això fa que ens influenciïn altres llengües". La defensa i la promoció de l'aranès es remunta 25 anys enrere quan es va introduir la llengua a les escoles i en aquell moment, diu Salgueiro, ens vam sentir "maltractats", teníem "gent en contra" i vam decidir impulsar aquesta cursa.

Desenes de persones participen aquest diumenge en la 25a edició la cursa 'Aran per Sa Lengua' a la Val d'Aran per reivindicar novament l'ús social de l'aranès. La presidenta de la Fondocion Privada Musèu Etnonologic Dera Val d'Aran, Rosa Maria Salgueiro, membre de l'organització d'aquesta cursa ha volgut reiterar com l'aranès segueix estant per darrere del català o del castellà."Encara ens trobem anuncis en català o castellà que podrien estar en aranès", apunta, i a més a més diu que en tractar-se d'una zona turística, "hi ha molta gent que ve a treballar a l'hivern, en plena temporada, i a l'estiu marxa", un fet que fa disminuir la parla aranesa.L'objectiu de la jornada es repeteix amb els anys perquè segons diu, "cal promocionar i defensar l'aranès". Salgueiro ha afegit que segueixen insistint en aquesta defensa tenint en compte que el paper de les institucions és important.A les escoles, però, l'aranès és llengua vehicular i per tant els infants "la coneixen i la parlen", apunta la presidenta. Aquest diumenge a les vuit del vespre s'aplegaran prop d'un miler de persones a la plaça de l'Església a Vielha per llegir un manifest i assistir al concert del grup aranès Nadau.

