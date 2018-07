Tardà aposta per la «desobediència» si no es negocia un nou referèndum pactat

1. Molt d’acord amb el q diu @jordisanchezp avui al @diariARA Cal fer possible un referèndum efectiu. Fa temps que ho diem i així ho hem manifestat des del faristol del Congrés. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 29 de juliol de 2018

6- Convençut que ara més q mai el Parlament de Catalunya hauria de tornar a reclamar al Congreso la demanda de celebració d’un referèndum acordat que satisfés totes les parts. Si no negociessin, si responguessin com en 2014 negant el diàleg, de nou desobediència. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 29 de juliol de 2018

El diputat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha apostat avui al seu compte de Twitter per la "desobediència" si a Madrid no s'arriba a acords per celebrar un referèndum pactat.Tardà considera que la feina iniciada el 2014 per Marta Rovira, Jordi Turull i Joan Herrera, quan van portar al Congrés una proposta de referèndum pactat, no està enllestida "ni de bon tros". Ara bé, el republicà afirma que si la negativa torna a ser la resposta, "desobediència".Assegura que "ara més que mai" el Parlament hauria de presentar aquesta proposta a la cambra espanyola. Tardà es mostra "molt d'acord" amb el plantejament que fa Jordi Sànchez per "fer possible un referèndum efectiu".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)