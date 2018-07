​VÍDEOS Llarena sopa amb Fernández Díaz a la Costa Brava

Vídeo de quan en Llarena, el Fernández Díaz i els seus companys han marxat de la rostisseria. pic.twitter.com/emOL0VKylb — Аnonymous Catalonia (@anoncatalonia) 28 de juliol de 2018

Dissabte a la nit, el jutge Llarena va sopar tranquil·lament amb Alberto Fernández Díaz, president del Partit Popular a Barcelona.Ho van fer en un restaurant de la Costa Brava, prop de Palafrugell, on resideix habitualment la família Llarena. Tots dos anaven acompanyats de les seves esposes.El jutge va celebrar aquest sopar el mateix dia que Palafrugell homenatjava amb un altre sopar Jordi Sànchez , empresonat a Lledoners. L'organitzava l'Associació d'Estudis per la Democràcia i l'ANC.El CDR de Palafrugell va informar per les xarxes socials de la trobada. Una vintena de persones es van concentrar a la sortida del restaurant i els van increpar, segons explica El Mundo, amb crits com "Llarena no és benvingut".Els comensals van optar per marxar del restaurant, acompanyat de les seves respectives escortes. Podeu veure la sortida del restaurant en aquests vídeos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)