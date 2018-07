Detingut un home per destrossar un radar... davant els agents de trànsit

Un home ha estat detingut per la Guàrdia Civil a Castelló (País Valencià) després de trencar a cops un radar de velocitat d'última generació. Ha estat sancionat amb una multa de 14.800 euros, que és el preu del model de radar Veloláser.Els fets han ocorregut avui, segons informa La Sexta , quan el conductor ha aturat el seu vehicle en una via on el límit de velocitat era de 60km/h. Una patrulla de la GC de trànsit estava a un lateral, controlant la carretera, quan l'home s'ha apropat a preguntar si "realment aquell era el límit".Segons explica el mitjà, els agents s'han dirigit secament al conductor, que ho ha pagat a cops amb el radar, deixant-lo completament inservible. Òbviament, els guàrdies civils han baixat del cotxe per detenir l'home.

