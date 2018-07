​Espadaler acusa Torra d'apropiar-se del símbol de la Generalitat

.@UnitsCat És imprescindible regular x llei els usos d l’escut d la Generalitat, tal i com en el seu dia va fer el @parlamentcat amb l’himne, la senyera i la festa nacionals. Lamentable q sigui el mateix President @QuimTorraiPla qui s’apropiï partidàriament d’un símbol d tots. pic.twitter.com/rCpeD2g3Hi — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 28 de juliol de 2018

Entenc que per vostè aquest sigui un tema extraordinàriament important. Però miri, Sr. @Ramon_Espadaler, a mi ahir em preocupaven els exiliats, els presos polítics, el miler de catalans investigats i processats per defensar la democràcia i com fem efectiva la República. https://t.co/cfAgyatQWA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 29 de juliol de 2018

El diputat d'Units per Avançar, adscrit al grup del PSC-Units, Ramon Espadaler, ha demanat regular els usos de l'escut de la Generalitat, davant la utilització d'aquest escut per part del Govern de la República, ubicat a Brussel·les.En una publicació a Twitter, ha criticat el president de la Generalitat, Quim Torra, que "s'apropiï de manera partidària d'un símbol de tots".Torra ha contestat afirmant que entén que Espadaler vegi important aquesta qüestió, però que ell està preocupat per "els exiliats, els presos polítics, el miler de catalans investigats i processaments per defensar la democràcia i com fer efectiva la República".Espadaler li ha retret que els símbols de la Generalitat no són "només una qüestió formal, sinó el reflex i l'expressió del respecte" que té el Govern al conjunt de la població."El més important és trobar solucions que no divideixin els catalans", ha sentenciat el diputat del PSC-Units en el Parlament.

