​Mor un motorista de 30 anys en una sortida de via a Cerdanyola del Vallès

Un motorista ha mort aquesta matinada en una sortida de via a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 04.33 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 3,5 de la BP-1413, entre Cerdanyola i Sant Cugat i a tocar del complex del Sincrotró Alba.Per causes que s'estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d'una motocicleta i ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle, un home de 30 anys de nacionalitat dominicana.Arran de la incidència, s'han mobilitat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat –que s'ha encarregat de la neteja de la calçada- i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

