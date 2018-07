Boye: «Que ningú tingui dubtes que anirem a Estrasburg i guanyarem»

Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, va alertar ahir, en una tertúlia al FAQS de TV3, que el cas de l'1-O arribarà al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. "Que ningú tingui dubtes que anirem a Estrasburg i guanyarem", va apuntar.L’advocat, però, va dir que havia estat beneficiós fer “el control de legalitat en temps real”, primer a Bèlgica i després a Alemanya, per a què la gent pogués tenir “paràmetres immediats”.Boye considera que el Suprem està immers en “una espiral” i “està enrocat”. “El Suprem té marge per a reflexionar. Hi ha molta gent vàlida al Tribunal, però els que porten el lideratge del cas català sostenen una visió que no se sosté més enllà dels Pirineus”, va argumentar. I en aquest marc, va afegir: "Llarena segueix demostrant que no té el nivell jurídic per portar aquest cas"Boya va avançar que tenien documentació que acreditava que abans del 20 de setembre, el fiscal Maza ja investigava el govern de Catalunya"Per últim, va criticar que el Suprem estàva envaint competències de l'agenda política catalana que no li pertocaven.

