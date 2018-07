La música electrònica retrona al Tomorrowland en una segona edició que exhaureix les entrades

L'incendi de l'any passat a l'estrena del @tomorrowland no ha afectat la confiança dels devots de la música electrònica. 20.000 persones omplen a vessar Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, una de les 7 seus mundials del festival belga.@324cat #Tomorrowland @blancoynegro pic.twitter.com/5rO3Zy3oUD — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 28 de juliol de 2018

La segona edició del festival Unite Tomorrowland torna a Santa Coloma de Gramanet i ho fa penjant el cartell de "tot venut". El cartell amb Steve Aoki, Galantis, Steve Angello, Yves o Kungs ha convençut els fans de l'electrònica ja que, tot i els incidents de l'edició anterior, quan un foc va cremar una part de l'escenari, més del 60% dels espectadors repeteixen enguany.El sinistre ha obligat els organitzadors a reforçar les mesures de seguretat per prevenció i per això han col·locat dos camions de bombers propers "pel que pugui ser", ha explicat Verònica Casas, directora del festival. Casas ha assegurat que Unite with Tomorrowland "té un sistema d'evacuació perfecte i un protocol de seguretat que és un model a seguir".Superat el sinistre de l'any passat, la directora ha volgut agrair al públic que segueixi confiant amb l'esdeveniment. "L'acollida aquest any ha sigut brutal, vam fer una aposta molt forta amb 12 djs tocant en viu i la connexió per satèl·lit, grans artistes han apostat per nosaltres i el públic ha repetit, estem encantats", ha assegurat Casas.El festival, agermanat amb el gran esdeveniment de la música electrònica mundial, Tomorrowland, ha retransmès via connexió per satèl·lit les actuacions d'Afrojack, Armin van Buuren i Dimitri Vegas & Like Mike perquè els assistents puguin sentir-se com si fossin a Bèlgica.I és que Barcelona és una de les vuit seus mundials del Unite With Tomorrowland, l'esdeveniment híbrid que combina l'actuació de djs en viu amb l'escenari principal belga en una experiència que reuneix milers de persones a tot el món. A més de compartir actuacions, el festival català també es basa en l'estètica del belga, amb una escenografía onírica i amb molts motius fantàstics, com ara fades.Després de les connexions, l'escenari del parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, ha comptat amb Quintino, considerat un prodigi de l'electrònica holandes, el productor suec Galantis o el duo francès Ofenbach. L'electrònica estatal està representada pel duo de djs, Albert Neve i Abel Ramos, i el jove Albert González.Un dels djs que ha actuat al festival, el jove francès Kungs, ha agraït la reacció "increïble" del públic i ha explicat que el festival s'emmiralla en el seu títol."És genial, està ple de persones unides, cada una amb la seva bandera però unides". I és que, entre el públic les banderes es comptaven per desenes.

