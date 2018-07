Detingut un conductor begut després de provocar un accident múltiple a l'N-340 al Baix Ebre i fugir

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres 25 de juliol un conductor begut després de provocar un accident múltiple a l'N-340 al Baix Ebre i fugir del lloc. El sinistre va deixar un ferit lleu i l'infractor, de 35 anys i veí de Vila-seca, va quadruplicar la taxa màxima d'alcohol permesa amb un resultat d'1,06 mg.Pels voltants de les 8 hores del matí del mateix dia 25, agents del sector de trànsit de Tortosa feien un control al quilòmetre 1.106 de l'N-340, al terme municipal del Perelló, quan van observar un turisme que circulava en sentit sud i presentava danys a la part lateral dreta, així com la roda davantera d'aquest costat punxada. Els agents van iniciar la marxa darrere del vehicle per tal d'aturar-lo i van observar que circulava fent ziga-zagues, posant en perill la resta d'usuaris de la via. Dos quilòmetres després, al quilòmetre 1.104,5, el cotxe infractor va traçar un revolt envaint el carril contrari i va envestir una furgoneta que circulava en sentit nord.Aquesta maniobra va provocar de retruc un accident múltiple en el qual es van veure implicats tres vehicles més, concretament dos camions i un altre turisme, amb el resultat d'una persona ferida de caràcter lleu. Després de provocar l'accident, el vehicle infractor va continuar la marxa i va tornar a xocar contra una tanca de protecció de la via fins que els danys soferts van fer que s'aturés. El conductor, que presentava símptomes evidents d'embriaguesa, va ser sotmès a les proves de detecció d'alcohol amb un resultat de 1,06 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de quatre vegades superior a la taxa permesa.Els agents van detenir el conductor, de 35 anys, veí de Vila-seca pels delictes de conducció temerària i conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, amb resultat d’accident. L'arrestat va quedar en llibertat un cop va declarar en seu policial i resta pendent de ser requerit per presentar-se davant l'autoritat judicial competent.

