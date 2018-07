​VÍDEO El consell de Cuixart a un company de presó

"És vergonyós que gent com els Jordis estiguin a la presó i, en canvi, els membres de la Manada estiguin lliures" Jesús Ruiz (company de mòdul de Cuixart) #FAQSahílodejoTV3 ▶ https://t.co/9YJT0hpVmD pic.twitter.com/mwOKcHIXBo — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 28 de juliol de 2018

“En Jordi Cuixart em va donar un consell: ‘Han de deixar que t’equivoquis per tu mateix'. Quan et deixes aconsellar per tothom, no saps el que fas. Has de viure i anar tu sol. Cal seguir el que et diu el teu cor, sense donar explicacions a ningú”.Són paraules de Jesús Ruiz, company de mòdul de Cuixart, que va ser entrevistat ahir al programa FAQS de TV3, on va parlar de la seva relació amb el líder independentista al la presó.Ruiz va explicar que troba “inhumà” i “vergonyós” que gent com Cuixart o els joves d’Alsasu estiguin a la presó mentre els membres de “la Manada” continuen lliures. “La presó, un cop a dins, és igual per a tothom”, va apuntar. “Això només passa a Espanya”, va afegir.

