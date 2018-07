Casado amenaça Torra amb una possible nova aplicació del 155

El president del Partit Popular (PP), Pablo Casado, ha advertit aquest dissabte des de Còrdova al president de la Generalitat Quim Torra amb una possible nova aplicació de l'article 155 de la Constitució.El nou líder del partit llença un clar advertiment al Govern i al president Torra que els populars frenaran "qualsevol nou intent de sedició i d'independència". Casado també avisa al govern del PSOE que, si segueix prestant-se "al xantatge dels secessionistes", poden demanar l'aplicació de l'article 155, ja que amb la seva majoria hi ha els vots suficients per tirar-la endavant.En el marc de la celebració de la Junta Directiva del PP andalús, Casado ha recordat que una de les primeres iniciatives parlamentàries que vol impulsar des que ha assumit el lideratge del PP és reincorporar al Codi Penal el delicte de "sedició impròpia", la qual, "es va suprimir l'any 95 quan era Belloch ministre de Justícia i Felipe González president del Govern i que hagués evitat, per exemple, l'assalt a la conselleria d'Economia", ha indicat.Casado també ha anunciat que dilluns "presentaran la recuperació del delicte de sedició impròpia i la recuperació del delicte de convocatòria il·legal de referèndum".Pel que fa a aquest últim delicte, el líder popular ha apuntat que va ser suprimit per Zapatero l'any 2010 i que, si estigués contemplat "seria impossible estar parlant del que estem parlant ara, que és que el Govern d'Espanya pugui pactar amb el Govern de la Generalitat una convocatòria de referèndum vinculant per l'autodeterminació perquè, directament, seria il·legal", ha apuntat."A això li sumem", ha dit Casado, "que recordarem que s'han de prohibir els indults a aquells detinguts, delinqüents o ja condemnats en ferm per delictes tan greus com el de sedició o rebel·lió", ha prosseguit el líder popular. "I si recordem que volem ampliar el recurs previ d'inconstitucionalitat, tindrem quatre mesures que reforçaran l'Estat de Dret enfront dels secessionistes sense necessitat d'haver d'anar a un procediment penal, que és el que estem veient ara", ha constatat.

