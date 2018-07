Una escaladora resulta ferida en una caiguda al Pedraforca

Rescat #GRAE #bomberscat a la Cresta de Cabirols del Pedraforca (Saldes). Hem fet gruatge amb helicòpter d'una escaladora de 28a amb contusions i ferida a la cama. Havia caigut 15m en desprendre's una pedra. @semgencat l'ha traslladat menys greu a l'Hospital St Bernabé de Berga. pic.twitter.com/OR0TKyFCvu — Bombers (@bomberscat) 28 de juliol de 2018

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí una escaladora de 28 anys que ha caigut de 15 metres d'alçada al Pedraforca. Segons fonts del cos, el rescat s'ha produït a la Cresta de Cabirols del Pedraforca (Saldes). La jove de 28 anys es trobava ferida i amb contusions a la cama, després d'haver caigut en desprendre's una de les roques de la muntanya. La roca s'hauria desestabilitzat mentre l'escaladora hi aguantava el seu pes per continuar l'ascens. El cos d'emergències ha rebut l'avís d'alerta prop de les 10 del matí.Una unitat de Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat la jove ferida en estat menys greu a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. El trasllat s'ha fet un cop que havia estat rescatada per un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers.

