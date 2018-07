Ataquen la seu de Ciutadans a Lleida amb pedres i pintures

La cap de l'oposició Inés Arrimadas ha defensat aquest dissabte al matí un atac a la seu de Ciutadans de Lleida amb "pedres grans" i pintures i l'ha definit com "una nova amenaça" d'aquells que volen que "Cs deixi de fer la seva feina com a principal partit de Catalunya".La líder de la formació taronja ha qualificat l'atac de "feixista" i ha assegurat que l'acció demostra "la intolerància" existent a la societat catalana envers el seu partit. "No ens callaran els feixistes violents que volen que Cs desaparegui de Catalunya", ha declarat Arrimadas.Uns fets que, per la cap de files de Ciutadans, demostren la "necessitat" de celebrar un ple per la convivència i polítiques socials impulsat pel seu grup al Parlament, que es va posposar la setmana passada fins als dies 10 i 11 d'octubre.La líder de Ciutadans a Lleida, Ángeles Ribes, ha denunciat els fets aquest mateix dissabte als Mossos d'Esquadra i ha animat "tothom qui se senti violentat que també denunciï" per evitar que es "normalitzi" la violència que sempre, diu, han condemnat.

