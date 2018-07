​VÍDEO Mor una persona en un incendi a Rubí

Una persona ha perdut la vida en un incendi a Rubí (al Vallès Occidental) aquest dissabte al migdia. El foc s'ha produït al carrer Joan Maragall, segons informa RubiTV , i segons informen al mitjà, la dona tenia mobilitat reduïda. Tots els altres veïns han estat rescatats pels cossos de seguretat.Tal com informen els Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís a les 13.34 i s'ha pogut extingir el foc a les 14.06. El foc, les causes del qual es desconeixen, ha afectat la primera planta d'un edifici i ha cremat totalment el menjador.La resta del pis i l'escala comunitària del bloc (de quatre pisos) han quedat afectats pel fum. Els Bombers han acompanyat a un menor i quatre persones adultes confinades en llocs segurs durant les tasques d'extinció i ventilació, totes elles il·leses.S'hi han desplaçat 10 dotacions del cos d'emergències (cinc camions d'aigua, dos vehicles lleugers, una autoescala automàtica, una ambulància del Grup d'Emergències Mèdiques i un furgó d'equips respiratoris). També hi havia dues ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local.

