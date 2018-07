Ciutadans culpa Colau del col·lapse a Barcelona per la vaga de taxis

La presidenta del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha responsabilitzat aquest dissabte l'alcaldessa, Ada Colau, del "col·lapse" que viu Barcelona per la vaga indefinida del taxi . "Cs ja va advertir a Colau que aprovava un reglament pel que no tenia competències i en el que establia condicions abusives a les empreses", ha recordat Mejías."Per això, ara els taxistes pateixen el seu engany i els barcelonins paguen les conseqüències", ha continuat la portaveu de Cs, que considera que la situació actual a Barcelona "és inacceptable" amb el tall de vies principals i l'atac a cotxes VTC. "Cap reivindicació laboral justifica tanta violència. L'alcaldessa -com a màxima responsable de la seguretat de la ciutat- ha de posar fi a aquesta situació i, si no ho fa, ha de dimitir com a regidor de seguretat i nomenar algú que assumeixi aquesta responsabilitat", ha assenyalat Mejías."Cal que Colau doni la cara i cridi els sindicats del taxi a una taula de negociació i diàleg per acabar immediatament amb aquesta situació", ha comentat la presidenta del grup municipal de Cs a Barcelona. "S'han de negociar unes noves condicions realistes i jurídicament acceptables per al sector del taxi", ha puntualitzat Mejías. "Aquesta és una situació que perjudica principalment als barcelonins i que torna a danyar la imatge de Barcelona en plena temporada turística", ha conclòs la líder de Cs a la capital.

