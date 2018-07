Presó per a l'home que va disparar al seu cunyat al cementiri de Vic

La magistrada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al veí de Vic que va disparar el seu cunyat aquest dimecres al cementiri de la ciutat. Aquest dissabte ha passat a disposició judicial i se l'acusa d'un delicte de temptativa d'homicidi. Els dos implicats són cunyats, ambdós tenen 61 anys i tot apunta que es tracta d'una disputa familiar. La investigació segueix oberta.Tal com avançava El 9 nou d'aquest divendres, la víctima -que treballa al cementiri- va rebre dues bales a l'abdomen. Inicialment el van traslladar a l'Hospital de Vic, però per la dificultat d'extracció van portar-lo al Clínic de Barcelona.

