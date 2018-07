Puigdemont rep l'escalf de les entitats sobiranistes i dels familiars dels presos a Waterloo

Carles Puigdemont ha tornat aquest dissabte a Bèlgica quatre mesos després de la seva detenció a Alemanya, i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció europea i internacional. El president a l'exli s'ha retrobat amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i els consellers a l'exili amb qui s'ha reunit a la delegació del Govern.El retrobament a Brussel·les amb els consellers exiliats és, ha dit, "el primer acte de justícia" després d'una estratègia de defensa que els dos presidents han celebrat per l'èxit que suposa a l'hora de desmuntar "la farsa" de la causa instruïda pel Tribunal Suprem.En una roda de premsa conjunta posterior a la reunió, Puigdemont i Torra han demanat a l'estat espanyol que aturi la repressió i que s'"alineï" amb Europa . Els dos dirigents han exigit al govern de Pedro Sánchez que passi de la voluntat de diàleg als "fets", que entenen que passa per la llibertat i el referèndum, que han definit com el gran objectiu de la legislatura. Puigdemont ha advertit que al president espanyol se li acaba "el període de gràcia" i ha anunciat que està disposat a "viatjar per tot arreu del continent" fins que els presos siguin alliberats, els exiliats puguin tornar a casa seva i Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació.A la tarda, ha rebut l'escalf de les entitats sobiranistes i els familiars dels presos polítics en un acte de benvinguda a l'anomenada Casa de la República, a Waterloo. L'acte ha comptat amb els parlaments de representats d'Òmnium, l'ANC, així com missatges dels presos polítics que han volgut transmetre la seva satisfacció a Puigdemont pel retorn. La filla de Joaquim Forn, Anna Forn, ha llegit un escrit en nom dels nou presos catalans, que han enviat el seu "escalf i satisfacció" per la situació de Puigdemont i la resolució dels jutges alemanys. "Ens manifestem dignes i forts en el compromís de la causa de la República, fins ben aviat a Catalunya", han dit els presos des de Lledoners, Puig de les Basses i El Catllar.També ha comptat amb unes paraules del raper Valtònyc, exiliat a Brussel·les davant l'amenaça d'haver de complir més de tres anys de presó per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona. Valtònyc ha carregat contra la justícia espanyola per sumir l'Estat a una greu regressió democràtica. "No podem opinar, no podem cantar, no ens podem manifestar. És una dictadura, no una democràcia", ha lamentat."Els nostres presos continuen indecentment a la presó", ha aprofitat per denunciar el president de la Generalitat en l'acte de benvinguda. "Contra aquest Estat alcem la bandera de la justícia, quan a Europa els nostres exiliats avui són tots aquí. En canvi els nostres presos continuen indecentment a la presó. El judici és una farsa. La causa sencera ho és", ha afirmat. "La nostra causa és justa, estem al costat correcte de la història. Estem lluitant per la democràcia i per la llibertat", ha afegit.Unes paraules que ha refermat Puigdemont al final de l'acte. "El fet no és com de llarg serà el camí o com de difícil, la qüestió és que hi ha camí i que tindrà un bon final", ha defensat tot recordant el periple dels darrers quatre mesos. "No sabem quant temps ens prendrà, jo no sabia què passaria quan tornava de Finlàndia", ha admès Puigdemont, recordant la seva detenció. "Però tenia esperança que aquell viatge acabaria bé, i després d'aquest parèntesi obligat, ara reprendrem el fil roig que ens ha portat fins aquí", ha explicat.Puigdemont ha volgut agrair als diversos centenars de persones que han anat a rebre'l a Waterloo que hagin "desafiat sol, distància, vagues i vacances" per acompanyar-los. "Avui és un dia simbòlicament important, però carregat, també, de sentiments contraposats", ha dit Puigdemont, recordant els presos.

