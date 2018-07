VÍDEOS i FOTOS Cinc ferits en l'explosió d'una embarcació a Calella de Palafrugell

ÚLTIMA HORA Cinc ferits en l'explosió d'una embarcació a Calella de Palafrugell https://t.co/jrgQMQCi0M pic.twitter.com/CtqloxyXhJ — NacióDigital (@naciodigital) 28 de juliol de 2018

ÚLTIMA HORA Quatre dels ferits en estat greu en l'explosió d'una embarcació a Calella de Palafrugell, a la platja del Golfet https://t.co/jrgQMQCi0M pic.twitter.com/hxwoALrWQB — NacióDigital (@naciodigital) 28 de juliol de 2018

Avui a la platja del Port Bo a Calella de Palafrugell ha explotat un dipòsit de benzina d’una barca. 4 ferits. @tv3cat pic.twitter.com/mdNkThZ0W5 — Quique Sanchez (@qsanchez) 28 de juliol de 2018

L'helicòpter del SEM que ha aterrat a la platja del Golfet Foto: NacióDigital

Diverses ambulàncies a Calella de Palafrugell Foto: NacióDigital

L'explosió d'una embarcació Zodiac a uns 200 metres de la platja del Golfet, a Calella de Palafrugell, ha provocat almenys cinc ferits, quatre d'ells amb cremades greus segons ha confirmat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) aPer causes que encara es desconeixen, s'ha produït una forta deflagració a l'embarcació i els ocupants –un adult i quatre menors adolescents d'entre 13 i 17 anys- han hagut de saltar a l'aigua.Han estat rescatats per altres barques properes a la zona i traslladats a la platja de Portbò. L'afectat de més gravetat té cremades de segon grau per l'explosió, hi ha dos ferits de menys gravetat i els altres dos estan lleus. Tots han estat evacuats a l'Hospital de Palamós.Els serveis mèdics han activitat un dispositiu amb un l'helicòpter medicalitzat, que ha aterrat a la mateixa platja per atendre els ferits. També s'han mobilitzat quatre ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc dels fets.

