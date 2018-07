La campanya per demanar l'alliberament dels presos polítics segueix expandint-se i recreant majors escenografies. La Vall del Corb, a Lleida, ha estat la nova protagonista de la creació d'un llaç gegant.Els impulsors i creadors han estat el CDR de la Vall del Corb, Pagesos per la Independència, Agents Rurals per la República, l'ANC i Artistes de la República.El desplegament de tractors i vehicles per fer aquest llaç al camp lleidatà és molt gran. Aprofitant el sòl groguenc, les segadores han aconseguit un dels llaços de major mida dels que s'han fet a Catalunya.El missatge final, en anglès, pretén ser un reclam internacional per l'alliberament dels presos polítics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)