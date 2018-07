Dos nedadors en estat crític després de ser atropellats per una embarcació a Mallorca

Dos homes es troben en estat crític per l'amputació de diverses extremitats a l'Hospital Universitari de Son Espases (Mallorca) després de ser atropellats per una embarcació a la platja d'Es Trenc. Tal com han informat fonts del Servei d'Emergències SAMU a Europa Press, va passar aquest divendres al voltant de tres quarts de 8 del vespre. Van anar al lloc dels fets ambulàncies de suport vital bàsic i avançat per assistir als ferits i traslladar-los a l'hospital.

