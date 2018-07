La foto que Felip VI s'ha estalviat de fer amb el seu pare en ple escàndol de Corinna

El rei Felip VI s'estalviarà una foto amb el seu pare en ple escàndol de Corinna . Joan Carles I havia d'assistir a la Copa de Vela de Mallorca -que se celebra del 30 de juliol al 4 d'agost-, però la Zarzuela ha anunciat que té mal d'esquena i de cervicals per una lesió al canell. El monarca tampoc viatjarà a Bogotà el 7 d'agost a la investidura del nou president de Colombia, Iván Duques.Aquest anunci arriba després que la justícia hagi començat investigar les gravacions de Corinna fetes el 2015 (amb l’excomissari José Manuel Villarejo) en les que assegurava que era utilitzada com a testaferro per ocultar el patrimoni de Joan Carles a l'estranger. Creava estructures opaques a través de tercers i el rei emèrit posava les propietats al seu nom perquè ella tenia residència a Mònaco, no pas per la relació que mantenien.En les gravacions, Corrina també acusa directament Joan Carles d’estar implicat en el cas Nóos, pel qual el seu gendre Iñaki Urdangarin, gendre, ha estat condemnat a sis anys de presó.

