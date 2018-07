​La patronal d'Uber i Cabify crida el govern espanyol a «recuperar el control dels carrers»

La patronal Unauto VTC, que representa les empreses Uber i Cabify, ha condemnat "l'onada de violència del sector de taxi" de Barcelona i les "incomptables agressions a conductors i passatgers de VTC", inclosos "trets amb armes de foc a un vehicle i un altre cotxe bolcat a l'aeroport del Prat" En els dos casos els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, han explicat en un comunicat . Segons aquesta associació el govern espanyol i l'Ajuntament de Barcelona "han perdut el control dels carrers" a Barcelona i no són capaços de "garantir la seguretat als ciutadans. En el comunicat, avisen que els "disturbis s'estan estenent" a altres ciutats de l'estat i els taxistes han "començat a col·lapsar" els principals nusos de comunicació.Unauto assegura que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit que no acceptaran "un xantatge a l'Estat", però l'alcaldessa de Barcelona, en la seva reunió amb els representants dels taxistes, ha demanat que el Ministeri de Foment es comprometi a aprovar un Reial decret al setembre per transferir les competències de transport als ajuntaments; i que la nova directora general de Transport Terrestre no tramiti cap nova llicència VTC, encara que aquesta estigui confirmada pel Tribunal Suprem."Esperem sincerament que l'Estat no cedeixi al xantatge dels violents, que no han dubtat a posar en risc la vida dels ciutadans per protegir el seu monopoli", conclou Unauto VTC.Justament aquest dissabte, els taxistes han decidit en assemblea mantenir la vaga indefinida i seguir ocupant la Gran Via de Barcelona

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)