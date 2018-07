Un mort en un xoc entre dos cotxes a la C-32, al Garraf

El túnel del Rat Penat, tallat Foto: Albert Segura

Un accident mortal ha obligat a tallar els túnels de la C-32, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, al Garraf, en sentit sud al quilòmetre 26,5. Tal com informa el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut un accident entre dos turismes i ha mort el conductor d'un dels cotxes. Un dels ocupants de l'altre vehicle ha resultat ferit lleu.Els Mossos han rebut l'avís a les 11.08 i les causes encara s'estan investigant. Arran de la incidència, s'han mobilitzat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, la via s'ha tallat totalment en sentit sud fins que a les 11.37 h s'ha pogut obrir un carril. Això ha provocat llargues cues a la carretera.