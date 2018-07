Iceta: «El Consell de la República no existeix»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat la voluntat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont d'impulsar des de Bèlgica el Consell de la República per internacionalitzar la causa sobiranista: "El Consell és absolutament irrellevant. No existeix, existeix en el cap d'alguns".Tal com explicava en una entrevista Europa Press, no hi ha cap partida al Pressupost de la Generalitat “per aquesta pseudoinstitució”. En aquest sentit, el líder dels socialistes catalans ha argumentat que, si el moviment independentista vol viure en les seves "fantasies", és lliure de fer-ho, però ha advertit que el PSC només reconeixerà les institucions que emanen de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.Iceta ha definit la nova direcció del PDECat com a "comissió liquidadora" i ha lamentat que hagi acceptat posar el partit en mans de Puigdemont , ja que considera que l'expresident català no té cap intenció d'abonar el diàleg entre la Generalitat i el Govern central. "S'han posat en mans de Carles Puigdemont i els seus objectius no són l'estabilitat i l'enteniment; són la inestabilitat i la tensió", ha continuat.En aquest sentit, el líder socialista ha explicat que confia que el Govern no reprendrà la via unilateral de l’anterior mandant. Per això preveu que els partits independentistes mantinguin "retòricament" la seva aposta per una república catalana, però confia que no busquin materialitzar-la com van tractar de fer-ho el 27 d'octubre del 2017, ja que conclou que el cost ha estat altíssim, també per als líders sobiranistes.

