Busquen una dona de 74 anys desapareguda a Osona

Mossos d'Esquadra han activat un operatiu de recerca d'una dona de 74 anys de les Masies de Roda (Osona) que va desaparèixer la matinada d'aquest divendres. El cos policial explica que la desapareguda, que es diu Encarnación Corcoles Ramírez, va marxar pel seu propi peu pels volts de les 5.30 amb un Toyota Land Cruiser blau marí (la matrícula és 6528CGF).De fet, tal com ha pogut saber, feia temps que la veïna de les Masies no agafava el cotxe. Tal com explica el cos policial, la dona fa 1,45 metres d'alçada, té el cabell llarg i ros amb una cicatriu al cap i porta ulleres. Es desconeixia com anava vestida en el moment de la desaparició. Els Mossos apunten que la desapareguda precisa medicació.

