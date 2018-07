VÍDEO i FOTOS Puigdemont es retroba amb Torra i els consellers a l'exili a Bèlgica

Puigdemont, Torra, Comín i Serret, aquest disabte a Brussel·les Foto: ACN

Carles Puigdemont ja és a Bèlgica. Hi ha tornat quatre mesos després de la detenció a Alemanya, i després que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció europea i internacional. El president a l'exili ha volat aquest matí des d'Hamburg fins a la capital europea amb un vol de Brussels Airlines i ha desembarcat poc després de les vuit.Puigdemont ha arribat a la delegació del Govern poc abans de les deu del matí, on s'ha retrobat amb Quim Torra i els consellers a l'exili, Toni Comín i Meritxell Serret. Un cop s'han saludat, han entrat a la seu per reunir-se.Un cop acabada, pels volts de les onze, Puigdemont i el president de la Generalitat, Quim Torra, faran una roda de premsa. A la tarda, l'anomenada Casa de la República, a Waterloo, acollirà l'acte de benvinguda de Puigdemont amb la participació de Torra, d'una important representació del grup parlamentari de JxCat i de representants de la societat civil i els familiars dels dirigents presos i exiliats.Es preveu que sigui una jornada de celebració d'un retorn fruit de l'èxit de l'estratègia judicial de la defensa dels exiliats, però també de reivindicació per seguir reclamant la llibertat dels presos. L'independentisme considera que després dels revessos europeus i la renúncia de Llarena a les extradicions per delictes inferiors a la rebel·lió el relat del Suprem es debilita, un fet que consideren que hauria de tenir com a resultat l'alliberament d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Sigui com sigui, Puigdemont arriba a Brussel·les amb un objectiu primordial: posar en marxa el Consell de la República esbossat en el pacte de Govern entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC després de les eleccions del 21-D.Exigir la llibertat dels presos serà un dels principals missatges que llançaran en l'acte de retrobament, així com refermar la seva voluntat d'avançar cap a la consecució d'una República, tal com va assegurar Puigdemont dimecres passat en la darrera roda de premsa des de Berlín. El líder de Junts per Catalunya s'ha exhibit optimista sobre la seva situació política, judicial i personal en els darrers dies "No trigaré 20 anys en trepitjar sòl català", va assegurar en la compareixença de fa tres dies. I és que el revés que ha patit el jutge Llarena per part del tribunal de Schleswig-Holstein han suposat un triomf de la seva estratègia de defensa per tombar la tesis de la rebel·lió sobre la qual el magistrat del Suprem sustenta les seves interlocutòries. A nivell polític, Puigdemont també va aconseguir una victòria de lideratge, organitzativa i estratègica a l'assemblea del PDECat del cap de setmana passat, on el partit, ara presidit per David Bonvehí un cop apartada Marta Pascal, va apostar sumar-se a la Crida Nacional per la República.Més enllà dels actes oficials previstos aquest dissabte, el raper mallorquí Valtònyc, exiliat perquè sobre ell recau una condemna de tres anys de presó per les lletres de les seves cançons, actuarà en una festa a Waterloo per rebre i celebrar el retorn de Carles Puigdemont a Bèlgica

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)