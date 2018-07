La Guàrdia Urbana frustra un intent de «segrest exprés» a Barcelona

La Guàrdia Urbana ha frustrat un segrest exprés aquest migdia a la zona del Diagonal Mar, al districte de Sant Martí de Barcelona. Segons informa El Periódico , dos homes han estat detinguts amb una dona segrestada al seu propi cotxe i obligada a anar pels caixers a extreure diners.Segons explica el diari, els agents haurien aturat el cotxe i demanat la documentació als dos ocupants davant el seu estrany comportament. En veure que el vehicle no era seu, era de la dona, els han fet baixar i l'han revisat. Als seients de darrere, tapada amb una manta, hi havia la dona.Pretenien dur-la pels màxims caixers possibles, asseguren les fonts policials citades pel diari, per anar extraient diners de la targeta de crèdit. El seu marit ha estat avisat, ja que havia denunciat la seva desaparició.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)