ERC i CUP denuncien que el president de la Diputació de Tarragona prohibeix posar un llaç groc a l'edifici

ERC i la CUP han denunciat este divendres que el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, no inclòs en l'ordre del dia del plenari una moció de les dos formacions per debatre la conveniència de posar un llaç groc en solidaritat als polítics presos a la façana de l'edifici. "No podem admetre que el president de la Diputació tregui un punt de l'ordre del dia i que impedeixi poder debatre aquest tema", ha carregat Pau Ricomà, que este divendres s'ha estrenat com a diputat en relleu de Gervasi Aspa. El diputat de la CUP, Edgar Fernández, ha afirmat que a la Diputació "s'han vetat moltes mocions, totes de caràcter independentista" i ha criticat Poblet, "més autoritari que autoritat, més monarca que president".Fernández creu que l'actitud de Poblet es deu al fet que "està a punt d'enfrontar-se amb la justícia espanyola i potser intenta quedar bé". Abans del torn de precs i preguntes, Poblet ha justificat la no inclusió de la moció en entendre que el contingut principal del text, a petició del col·lectiu Tercera Joventut per la República, ja havia estat tractat en plenaris anteriors.Els portaveus dels grups parlamentaris han explicat que el col·lectiu d'avis Tercera Joventut per la República van demanar a la Diputació penjar un llaç groc a la façana de la Diputació de Tarragona, però se'ls va negar. Aleshores, la CUP i ERC van decidir entrar la petició en forma de moció al ple, però se'ls va argumentar que este text ja s'havia debatut quan van demanar que es pengés una pancarta on es llegia 'Llibertat presos polítics', que es va rebutjar. Finalment, van veure que a l'ordre del dia no s'havia inclòs la moció.Per Ricomà, la decisió de Poblet es deu al pacte sostingut entre PDeCAT i PSC a la Diputació de Tarragona "que han mantingut malgrat tota l'època de 155". "No sabem si aquest pacte és conseqüència de fets com girar la cara als nostres presos i exiliats", ha criticat Ricomà. Per la seua banda, Fernández veu en la decisió de Poblet un "gest perquè la justícia espanyola sigui més benèvol" amb Poblet.En protesta a això, el portaveu de la CUP ha decidit seguir el ple fins al punt sis, quan finalment s'ha aixecat de la cadira i ha marxat del ple. Per la seua banda, Ricomà ha estat present fins al final, moment en què Poblet ha donat les explicacions sobre per què no s'ha inclòs a l'ordre del dia la moció en qüestió. "Normalment entenc que totes les mocions van a l'ordre del dia, però de vegades, per seguretat jurídica de la institució o perquè el contingut ja ha estat tractat i debatut, s'entén que no cal entrar aquell punt", ha explicat Poblet, que ha recordat que la Diputació de Tarragona ja va afirmar que era "injust i desproporcionat" l'empresonament dels polítics.

