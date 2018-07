Buch nomena assessor d'Interior el mosso que va acompanyar Puigdemont a Bèlgica

Aquest agent dels Mossos d'Esquadra va ser expedientat per Interior -quan al capdavant hi havia el secretari general tècnic del Ministeri, Juan Antonio Puigserver- després d'ajudar Puigdemont a burlar l'escorta oficial per marxar a finals d'octubre a Bèlgica, on va quedar-se unes setmanes per vetllar per la seguretat del president que havia estat destituït. El mosso va ser apartat de la unitat especial d'escorta i se'l va destinar a tasques de seguretat ciutadana.