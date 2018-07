VÍDEOS Les protestes dels taxistes, en imatges

Els taxistes cremen objectes a la C-31, un dels accessos a l'aeroport del Prathttps://t.co/HATS3xiGlW pic.twitter.com/WoGuKzg2SI — NacióDigital (@naciodigital) 27 de juliol de 2018

Els taxistes de Barcelona no han esperat a mostrar el seu descontentament amb la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir la suspensió del reglament metropolità que limita Uber i Cabify . El sector està en peu de guerra, i ha decidit cremar objectes a la C-31 per impedir l'accés a l'aeroport del Prat. Al voltant de les 18.00h, diversos taxistes també han realitzat un piquet amb contenidors a la cruïlla dels carrers Bruc i Aragó.Els taxistes han optat per mobilitzar-se amb una marxa lenta que ha col·lapsat el centre de Barcelona avançant per la Gran Via. Abans de les 15.00 h han arribat al bellmig de la ciutat fent sonar el clàxon i han optat per aturar els taxis a la calçada. També han bloquejat l'aeroport.Abans de les 16.00 h han reprès la circulació amb lentitud a la Gran Via. A més, les entitats que agrupen els taxistes han cridat a secundar una aturada fins que es reuneixin a la tarda amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Mitjançant un comunicat que ha difós Élite Taxi Barcelona, adverteixen que no es fan responsables "de qualsevol acte que pugui ocórrer en els nostres carrers" i responsabilitzen el Ministeri de Foment i el ministre, José Luis Ábalos, "de la situació d'alarma creada després de l'inexplicable interlocutòria del TSJC".La patronal Unauto VTC, de la qual formen part Uber i Cabify, ha acusat els taxistes de "segrestar la ciutat de Barcelona" i "anar en contra de la ciutadania" per "defensar el seu monopoli". En un comunicat, Unauto VTC ha lamentat que els taxistes "hagin bloquejat de forma il·legal l'aeroport i altres zones de Barcelona amb diverses marxes lentes". "Ens sembla increïble que demanin al sector de les VTC que compleixin la llei, quan ja ho fa, i una part del sector del taxi se la salti de forma tan flagrant, quedant la majoria de les vegades impune", han afirmat. En aquest sentit, Unauto reclama als taxistes que "deixin d'amenaçar i agredir la ciutadania" i "compleixin la llei".El TSJC ha pres una decisió essencial aquest divendres que marcarà el conflicte que enfronta els taxistes de Barcelona amb els cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify . El TSJC ha decidit amb una interlocutòria mantenir la suspensió cautelar del reglament metropolità que limita les llicències VTC que operen en trajectes interns de l'àrea metropolitana, que ja havia ordenat provisionalment a instàncies de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), cosa que aboca els taxistes a noves mobilitzacions que havien previst decidir aquest divendres mateix. En el sector hi ha veus que són partidàries d'una vaga indefinida o intermitent.Mitjançant una interlocutòria de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa, el tribunal ha considerat que l'AMB "no té la competència per reglamentar la intervenció de l'arrendament de vehicles amb conductor VTC i, en conseqüència, per imposar, en el seu àmbit territorial, una autorització afegida a l'estatal". Si bé manifesta que el sector del taxi "pot resultar greument afectat" per la competència dels vehicles de lloguer amb conductor, i que aquests també poden incidir en el trànsit i la qualitat ambiental –una de les justificacions de l'Àrea Metropolitana per restringir les llicències VTC-, insisteix en el fet que l'AMB no té potestat reglamentària sobre aquests serveis. A més, el tribunal ja apunta que "molt probablement" la futura sentència no podrà validar la normativa metropolitana.L'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, Ada Colau, ha lamentat la suspensió del reglament. "És molt mala notícia", ha dit, i ha afirmat que la decisió "el que fa és allargar el conflicte de forma absolutament innecessària". Colau ha defensat la regulació metropolitana i s'ha mostrat "plenament" convençuda que l'AMB té les competències per fer la normativa. L'alcaldessa ha assegurat que el Ministeri de Foment "té la solució a les seves mans". "Només que modifiquin un paràgraf de la llei [d'ordenació de transports terrestres], en un decret llei en el proper Consell de Ministres, [el Ministeri de Foment] pot esvair qualsevol mena de dubtes", ha argumentat Colau.Els taxistes també han reaccionat gairebé de forma immediata a la interlocutòria. Des d'Élite Taxi Barcelona, una de les associacions més combatives contra les llicències VTC, ha considerat que la interlocutòria és "un vertader escàndol". Élite ha admès que no s'ho esperaven, però sí que ho contemplaven després de les converses amb els juristes, i ha criticat que tot el procés "ha estat rodejat d'anormalitats". Els taxistes també han llançat una advertència: "Lluitarem a mort per arribar fins al final d'aquest escàndol, que per a nosaltres està en la mateixa línia d'escàndols per corrupció que permanentment veiem en aquest país".

