Albiol acusa Sánchez «d’humiliar» els constitucionalistes per cedir davant l'agenda de Torra

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha carregat aquest divendres contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu executiu per "cedir" davant l'agenda del president de la Generalitat, Quim Torra, i "permetre que es parli del dret d'autodeterminació a la comissió bilateral Estat-Generalitat."L’actitud de Sánchez és humiliant, perquè no s’hauria d’acceptar asseure a la taula i que un dels punts sigui un hipotètic referèndum. Que ho accepti és una humiliació per al govern d’Espanya però sobretot per als que ens sentim catalans i espanyols", assegurant que Sánchez està oblidant els constitucionalistes.És per això que Albiol ha "exigit per una qüestió, ja no política ni legal sinó per dignitat, que no segui a la taula amb un ordre del dia així".D’altra banda, preguntat pel malestar entorn de l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per com va anar i com va acabar la confecció de la direcció de Pablo Casado al capdavant del PP, Albiol ha receptat "lleialtat" i que assumeixin el resultat els que "no ho vegin bé".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)