La contundent contestació de Torra després del nou rebuig de Llarena per alliberar els presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest divendres el CTTI amb el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. En el marc de la visita, Torra ha valorat negativament el rebuig del jutge Llarena per alliberar els presos independentistes per risc de fuga i per la proximitat del judici.Torra considera que "un cop més la indecència i vergonya que Catalunya està patint en un moment d’extrema gravetat política" i ha criticat que els magistrats "retinguin de nou a amics i companys polítics, honorables i demòcrates que senzillament van donar la veu al poble".En aquesta línia, ha tornat a carregar contra la separació de poders a l’Estat, que considera que "brilla per la seva absència". Torra ha volgut concloure que "no es cansaran mai en combatre i exigir que això s’aturi, que els presos polítics siguin lliures i que el poble també ho sigui".

