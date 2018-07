Agricultura treu a subhasta a Bagà fusta dels boscos catalans per valor de 2,9 milions d'euros

La consellera Teresa Jordà acompanyada de la directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol, i de la delegada Alba Camps. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Jordi Jané, president de l'associació del sector de serradors. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha tret a subhasta aquest matí a Bagà (el Berguedà) 76.260 tones de fusta dels boscos públics catalans per un valor de 2,9 milions d'euros dels quals se n'ha licitat prop del 96,4%. En total, la xifra de fusta licitada ha estat de 73.130 tones.La consellera del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, ha presidit la subhasta de fusta pública de Catalunya que ha aplegat un important nombre de grans propietaris públics de tot el país. En un sol matí, s'han tret a concurs 58 lots fusters davant d'una bona representació del sector de la fusta al país. Les tones de fusta venuda suposen la gestió forestal de 3.500 hectàrees i la creació de 976 llocs de treball, segons la consellera Teresa Jordà. D'aquests prop de mil llocs de treball, 227 persones treballaran directament al bosc i a la indústria fustera, mentre que 749 se'n beneficiaran de manera indirecta.Teresa Jordà ha destacat l'aposta del departament pel desenvolupament de les zones rurals. "El forestal és un sector primordial per nosaltres, i compleix tres funcions molt determinants: l'ús de l'espai públic i de lleure, la funció ecològica i paisatgística i la producció agrícola pel que fa a la fusta i la biomassa", ha dit. "El sector forestal està de festa, és un dia important", ha comentat Jordà. La consellera ha recordat que aquesta legislatura hi ha el compromís de tirar endavant "el pla estratègic del sector forestal català, l'impulsarem i el treballarem de la mà del sector", ha apuntat."La subhasta és una mesura de dinamització del sector forestal", ha assenyalat Jordà. De fet és el cinquè any que aquesta es realitza. Els lots subhastats corresponen a 14 comarques i 73 municipis i entitats locals. Les comarques amb un major volum de fusta licitada són la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà.En conjunt, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 hectàrees, cosa que representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya. La fusta subhastada és el resultat de la gestió forestal de gairebé 3.500 hectàrees. "Els treballs que es realitzaran són en gran part de millora, sobretot a aclarides de boscos joves per millorar-ne la vitalitat, reduir-ne el risc d'incendis i fer-los més resistents enfront de sequeres o plagues forestals", han indicat fonts del departament.El president de l'associació de Rematants i Serradors de Catalunya, Jordi Jané, ha assegurat aquest matí que la fusta subhastada suposa "una xifra molt inferior" al que necessita el sector forestal. "S'ha tret a subhasta el 10% de la producció de fusta dels boscos públics, mentre que en altres països desenvolupats aquesta xifra és d'un 50%", ha indicat Jané. "Les subhastes d'avui han anat com era previsible, la indústria viu un moment en què està molt faltada de fusta i el que és de subhasta només es treu un 10%", ha indicat Jané. "Com que hi havia molta demanda, algunes de les subhastes s'han venut a un preu bastant elevat", ha assenyalat el president de l'entitat de Rematants i Serradors. Hi ha hagut només uns pocs lots que no han acabat sortint per temes tècnics, ha afirmat Jordi Jané."La Generalitat té els boscos planificats i ja sap quant poden créixer cada any, hauria de treure més fusta al mercat", ha reclamat Janer.Teresa Jordà ha indicat que "justament el pla estratègic haurà d'estudiar bé les necessitats del sector, això voldrà dir fer plantejaments nous i que segurament es posi més fusta a l'abast, el que és importat és seure i planificar".

