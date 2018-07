Valtonyc actuarà dissabte a Waterloo per celebrar el retorn de Puigdemont

Diuen que diuen que dissabte hi haurà lio a Avenue de l'Avocat, Waterloo a les 16h i que després punxa música DJ Llarena a les 20h a Café des Halles, Saint-Géry, Brussel·les. Si hi vas, ens hi veurem. 💃🕺 — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 27 de juliol de 2018

El raper a l'exili Valtonyc actuarà demà dissabte a Waterloo per rebre i celebrar el retorn Carles Puigdemont a Bèlgica. El president a l'exili ja havia confirmat amb anterioritat que demà tornaria al país, després que el jutge Llarena retirés les euroordres de detenció.Així doncs, el raper balear ha anunciat per mitjà d'una piulada que formarà part de la celebració per la retirada de les euroordres i la tornada de Puigdemont.El president a l'exili té previst un acte institucional a La Casa de la República, al mateix municipi, amb una posterior festa de rebuda altre cop al país belga. La celebració té prevista durar fins ben entrada la matinada. És en aquesta festa doncs, on té previst actuar Valtonyc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)