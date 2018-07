El cosí d'Abidal manté que va donar el seu fetge i que no va veure «ni un cèntim»

El cosí d'Eric Abidal, Gerard Armand, per fi s'ha pronunciat en el cas del trasplantament de fetge. En una entrevista al diari francès La Depeche , Armand nega ser cap "traficant d'òrgans" i assegura que ell va donar part del seu fetge a Abidal. "Estic a disposició de la justícia de Barcelona", afirma.Després de tot el seguit d'informacions que han sortit sobre el tema i que Fiscalia demanés reobrir la investigació , encara que l'Organització Nacional de Trasplantaments afirmés que tot el procés va ser legal , Armand segueix defensant al seu cosí.Afirma "ser un pare de família que treballa i cuida dels seus fills" i assegura que no va veure "ni un cèntim" pel trasplantament de fetge que va ajudar a salvar la vida del seu cosí. "No tinc res a amagar" assegura al diari francès, a més de recordar que durant el procés va firmar papers davant d'un jutge i considera que tot el procés va ser molt transparent.

